Mataron a un hombre a la salida de un boliche en Mar del Plata: lo patearon repetidas veces en la cabeza

NACIONALES

Un hombre de 30 años fue asesinado a la salida de un boliche de la localidad de Batán, en las afueras de Mar del Plata. Un joven de 18 años fue detenido por el hecho.

La víctima, identificada como Lucas Larroque , recibió múltiples golpes durante una pelea, lo que le produjo muerte cerebral, detalló el portal 0223. El hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero falleció horas después.

El episodio se registró a la salida del local bailable ubicado en la colectora de Batán, entre las calles 132 y 153. Según reportó el diario local La Capital, el joven de 18 años golpeó con los puños a Larroque y, tras hacerlo caer, lo pateó repetidas veces en la sien.

Fuente: Clarín