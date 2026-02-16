Quién era el joven de 18 años que mataron a tiros en el carnaval de Mercedes

Brian Cabrera tenía 18 años y fue asesinado a balazos este domingo a la madrugada durante el carnaval de Mercedes .

La familia y amigos del joven lo describen en las redes sociales como una gran persona “que no le hacía mal a nadie, un pibe bueno y sano ”. Cabrera tenía dos sobrinos, de 5 y 2 años , con quienes compartía un vínculo muy cercano.

Tan solo un día antes del violento episodio, el joven se había juntado con sus amigos como hacía habitualmente y planeaba ir a arreglar su moto después de los corsos del fin de semana.

Sin embargo, en la madrugada del domingo, sobre la avenida 29, entre 24 y 22 , Cabrera protagonizó una discusión con otras dos personas . El conflicto escaló en segundos, hasta el punto en el que uno de los involucrados sacó un arma y le disparó varias veces .

La víctima se desplomó en el piso luego de ser herido en la cabeza y en el pecho . Llegó de urgencia al hospital Blas Dubarry, en estado crítico , pero a pesar de los esfuerzos de los médicos por estabilizarlo sufrió dos paros cardiorrespiratorios y murió .

El brutal episodio fue presenciado por decenas de familias que celebraban el carnaval, e incluso registrado por las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los hechos e identificar a los agresores .

Ambos fueron detenidos e identificados como María Luján Auza , de 33 años, y Martín Ezequiel Auza , de 19, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes.

Carlos, el hermano de Brian, estaba presente en el corso y contó detalles del crimen, en diálogo con TN . “Empezó la pelea del otro lado, me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Me trajeron para esta zona a las piñas y ahí saltó mi hermano”, relató.

Y contó: “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza . El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío ”.

El hermano pidió justicia por Brian y expresó: “Me lo mataron ayer en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel. Tenía una vida por delante y se la arrebataron. Era mi único hermano varón”.

Fuente: TN