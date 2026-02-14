Quién era el futbolista de 20 años que murió tras un choque de frente en la ruta 2

NACIONALES

Sebastián Traverso tenía 20 años y lo conocían casi todos los vecinos de Castelli. Joven promesa del fútbol local, llegó a vestir la camiseta de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y otros clubes del ascenso.

Este sábado a la mañana volvía de los carnavales de Dolores cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control de su camioneta, se cruzó de carril e impactó con una 4x4 que iba en sentido a Mar del Plata . Traverso fue llevado al hospital, donde murió por la gravedad de las heridas que le provocó el siniestro.

Todos los vecinos de Castelli, una localidad ubicada sobre la ruta 2, a 188 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se mostraron consternados con la noticia. Hasta el intendente expresó sus condolencias en redes sociales .

“Con muchísimo dolor, el intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno”, expresaron desde el municipio.

Según la investigación, a cargo de la fiscal Lucía Bruno Hermoso, cerca de las 7.30 de la mañana Traverso conducía su Ford Ecosport con dirección a Capital Federal. Regresaba solo desde los carnavales de Dolores , indicaron las primeras averiguaciones.

Por un motivo que se intenta establecer, perdió el control de la camioneta y se cruzó de carril . Pasó por el cantero central que divide ambas manos e impactó de frente con una camioneta Toyota Hilux en la que viajaba un matrimonio hacia La Costa.

La camioneta del joven quedó volcada sobre la ruta mientras que la Hilux se despistó y finalizó su recorrido sobre la banquina, a varios metros del asfalto.

Traverso murió casi al instante. La pareja, oriunda de Luján, fue trasladada al hospital de Castelli. El hombre, identificado como Pablo Cortes (55), y su mujer, Andrea de Agaris (47), se encuentran fuera de peligro .

La fiscal ordenó las pericias en el lugar para establecer la velocidad en la que venía Traverso y poder determinar si el siniestro lo provocó una falla mecánica, el estado de la ruta o un error del conductor .

Las primeras pericias indicaron que era una zona donde la ruta es recta y la visibilidad a esa hora era buena. Las camionetas fueron llevadas a la sede del Departamento Vial de Castelli para las pericias.

Sebastián tenía 20 años y una hija de poco más de dos años . Su pasión era jugar al fútbol. Hincha de River, el joven jugó en varios clubes desde pequeño. Llegó a probarse en el Millonario y en Estudiantes de La Plata, según informó Canal 4 de Castelli.

“Era un hijo maravilloso, de esos que en este pueblo quedan pocos. Era muy respetuoso y educado ”, dijo a Clarín una vecina, madre de un amigo, al recordarlo.

En sus redes sociales, Traverso posteó varias fotos con la camiseta con el número 10 de Villa San Carlos, donde jugó cuatro partidos oficiales en las divisiones inferiores.

“Sebastián inició en la escuela Omar Lamas de IFC, en donde fue seleccionado por el Club Atlético River Plate junto al joven Luca Landriel. Luego tuvo su paso por las inferiores de Estudiantes de La Plata durante algunas temporadas, hasta volver a ser parte de las divisiones menores del ‘Rojo’ de la Bolívar para disputar los campeonatos de la Liga Chascomunense”, indicó el mencionado medio castellense.

Según los registros oficiales, Traverso integró los equipos de Independiente Fútbol Club (IFC). en cancha de 11 y de El Tero, de futsal, ambos de Chascomús.

Su familia es dueña de un reconocido corralón de la zona y según allegados, el joven trabajaba en la sucursal de Lezama, una ciudad cercana a Castelli.

“Es una familia tan buena. Es una desgracia inexplicable, un dolor muy grande ”, sostuvo la vecina, quien lo conocía por la amistad con su hijo.

En las redes sociales del club Independiente FC. recordaron a Traverso, quien jugó en la institución en torneos de la Liga de Chascomús.

“El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad.

En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club.

El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones”.

Una publicación compartida por Independiente FC (@ifc_oficial_)

El posteo fue acompañado con varios comentarios en el mismo sentido de otras entidades que participan en el mismo campeonato.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín