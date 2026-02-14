Encontraron un bebé oculto en una bolsa en una terminal de Formosa: se investiga si era un traslado ilegal

Encontraron un bebé oculto dentro de una bolsa de nailon en la ciudad de Clorinda, en Formosa , en lo que aparentaba ser un intento de traslado ilegal hacia Buenos Aires.

El hecho ocurrió en la terminal de ómnibus , donde el movimiento de los pasajeros se vio interrumpido por una situación que generó alarma.

El menor no tenía ningún tipo de documentación y la maniobra despertó sospechas entre quienes estaban a punto de abordar un micro de larga distancia. La reacción de los presentes fue inmediata: avisaron a la Policía, que llegó rápidamente al lugar.

De acuerdo con Nuevo Diario , gracias a la intervención de los testigos y de las fuerzas de seguridad, lograron frenar el traslado, poner al resguardo al bebé y evitar lo que podría haber sido un caso de sustracción y traslado clandestino.

Tras el operativo, el menor fue derivado a la ciudad de Formosa para recibir asistencia y resguardo. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para determinar cómo se preparó la maniobra y quiénes son los responsables detrás del intento de traslado ilegal.

Este no es el único hecho que involucró a un bebé en los últimos días. El martes, una beba de un año y dos meses murió en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata , y los médicos descubrieron que tenía signos de abuso sexual.

Había sido trasladada de urgencia por su familia desde su casa en medio de un cuadro de convulsiones. Los médicos intentaron reanimarla, pero su estado de salud era muy grave y, pese a los esfuerzos, no logró sobrevivir.

Durante la revisión del cuerpo, los profesionales detectaron que la beba presentaba signos de maltrato y lesiones en sus zonas íntimas compatibles con abusos sexuales . Frente a este escenario, avisaron de inmediato a las autoridades para que se inicie una investigación. La Policía detuvo a los padres y un tío.

Fuente: TN