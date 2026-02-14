Brutal ataque en Santa Fe: dos mujeres fueron detenidas por intentar matar a una joven en San José del Rincón

Dos mujeres de 24 y 22 años quedaron en prisión preventiva tras ser acusadas de intentar matar a otra joven a tiros y golpes en la localidad de San José del Rincón, provincia de Santa Fe .

El ataque ocurrió el 26 de enero, minutos antes de las 23. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, las imputadas, identificadas como C.M.M. y J.A.A.S. , fueron hasta la casa de la víctima y, desde la vereda, comenzaron a insultarla y amenazarla a los gritos.

La víctima fue identificada como Melisa Anahí Sopérez, hermana del intendente de San José del Rincón , según informó el diario El Litoral .

La situación escaló rápidamente. Cuando la mujer abrió la puerta de su vivienda, C.M.M. le disparó al menos dos veces : los proyectiles impactaron en el rostro y en uno de los brazos de la víctima . Lejos de detenerse, ambas agresoras la atacaron a patadas y golpes de puño.

En medio del caos, la pareja de la víctima salió del domicilio para intentar frenar la agresión. Sin embargo, las imputadas continuaron con las amenazas antes de escapar del lugar en una motocicleta.

El fiscal Andrés Marchi, a cargo de la causa, sostuvo que las dos mujeres actuaron con intención de matar y que no lograron su objetivo “por razones ajenas a su voluntad”.

El juez José Luis García Troiano hizo lugar al pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva para ambas imputadas, que ahora son investigadas como coautoras del delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

La víctima, que sobrevivió de milagro tras el brutal ataque, continúa recuperándose de las heridas.

Fuente: TN