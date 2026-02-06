Quemar café en casa: por qué lo recomiendan y cómo usarlo

NACIONALES

Quemar café en casa parece un gesto extraño, pero lo que no todos saben es que puede tener distintos beneficios, como combatir malos olores, ahuyentar mosquitos y hasta limpiar las energías de los ambientes, según algunas creencias.

Cuando se quema café molido o en granos, el humo que desprende tiene un aroma intenso y agradable . Ese perfume tostado neutraliza olores fuertes como los de la comida, la humedad, el cigarrillo o la basura.

Además , también sirve como repelente natural para mosquitos y otros insectos, por lo que es ideal para usar en patios, balcones o ambientes donde suelen aparecer.

Por otro lado, muchos lo eligen como un ritual para purificar el ambiente y renovar la energía del hogar, según algunas creencias. El resultado es una atmósfera cálida, relajante y con sensación de limpieza.

Fuente: TN