Quemar café en casa: por qué lo recomiendan y cómo usarlo

Redacción CNM febrero 06, 2026

Quemar café en casa parece un gesto extraño, pero lo que no todos saben es que puede tener distintos beneficios, como combatir malos olores, ahuyentar mosquitos y hasta limpiar las energías de los ambientes, según algunas creencias.

Cuando se quema café molido o en granos, el humo que desprende tiene un aroma intenso y agradable . Ese perfume tostado neutraliza olores fuertes como los de la comida, la humedad, el cigarrillo o la basura.

Además , también sirve como repelente natural para mosquitos y otros insectos, por lo que es ideal para usar en patios, balcones o ambientes donde suelen aparecer.

Por otro lado, muchos lo eligen como un ritual para purificar el ambiente y renovar la energía del hogar, según algunas creencias. El resultado es una atmósfera cálida, relajante y con sensación de limpieza.

Fuente: TN


