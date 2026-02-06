Detuvieron a un hombre acusado de violar a una adolescente en Miramar

Un hombre de 40 años fue detenido y está acusado de ser el autor del abuso sexual de una adolescente de 16 años, a quien abordó cuando estaba con un amigo en una playa de Miramar, en la madrugada del jueves 29 de enero.

Se trata de Rodrigo Emmanuel Gómez Díaz, quien fue detenido este jueves por pedido del fiscal de Miramar, Rodolfo Maure, y por orden del juez de Garantías N° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini.

El testimonio del sereno de un balneario cercano a donde ocurrió la privación de la libertad de ambos adolescentes y el abuso de la menor fue clave para la identificación del sospechoso, a cargo de la DDI de Mar del Plata y SubDDI de Miramar.

El trabajador dijo que en la madrugada del jueves 29, entre las 5 y 5.30, vio a un hombre que generalmente anda en situación de calle por la zona de la costa y alcoholizado. Sostuvo que le llamó la atención que ese día “estaba tranquilo” y que estaba caminando por la costa, cerca de la orilla del mar.

Agregó que creía que era el hermano de un sereno de un balneario cercano y lo describió como una persona robusta, de entre 30 y 40 años, 1,70 de altura, tez morena y pelo negro corto.

Personal de la Policía bonaerense tomó conocimiento que tres días antes Gómez Díaz fue demorado en el paseo costero –en una zona cercana a donde ocurrió el abuso- donde se lo revisó por una denuncia que indicó que lo habían visto caminando con un arma blanca.

Los investigadores recibieron la información de que también había cometido diversos ilícitos en locales del centro de Miramar y hasta había roto una vidriera y robado varios cuchillos de un comercio ubicado sobre la calle 21, también llamada 9 de Julio, la peatonal céntrica de la ciudad.

Personal de la SubDDI de Miramar registró que Gómez Díaz tenía una perimetral sobre su último domicilio, ubicado sobre la calle 5 de esa localidad balnearia.

La detención

Finalmente, con todas las pruebas sobre su escritorio, el fiscal Moure solicitó la detención de Gómez Díaz por los delitos de privación ilegal de la libertad de ambas víctimas y por el abuso sexual de la adolescente.

El hombre fue detenido mientras caminaba, en el barrio Marines de Miramar, a unos metros de la casa de sus padres.

Gómez Díaz quedó a disposición de la Justicia, que ordenó que le extrajeran ADN para poder cotejar con las muestras de la víctima.

La Policía, en un arduo trabajo, investigó a otros sospechosos y analizó cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas a la zona del balneario de la calle 31, donde ocurrió el hecho.

La causa también contó con el testimonio de testigos, el aporte de la información brindada por los lugares de alojamiento y la búsqueda en casas abandonadas y sectores públicos de difícil acceso.

Cómo fue el ataque

Una pareja de amigos adolescentes caminaba en la madrugada del 29 de enero por la playa cuando un hombre se les acercó, los amenazó con un cuchillo, los maniató y ató los pies y abusó sexualmente de la chica.

Luego de la violación, el agresor les robó los teléfonos para descartarlos pocos metros más adelante y escapó.

Fue cerca de las 5 de la mañana en la playa ubicada sobre avenida Costanera y calle 31, de Miramar.

Fue el adolescente quien logró desatarse y después rescatar a la chica a la que acompañaba. Luego, pidió ayuda a peatones que pasaron por la zona, quienes alertaron a la policía.

La declaración del testigo que aportó los datos que llevaron a detener al sospechoso indicaron que esa madrugada lo vio caminar de regreso desde la zona donde pudo observar que había ambulancias y patrulleros, y que luego se supo que fue donde fueron atacados los adolescentes.



