Quedó presa en Brasil la abogada argentina acusada por gestos racistas: definen dónde será alojada

NACIONALES

Agostina Páez (29), la abogada argentina que estaba de vacaciones en Río de Janeiro y fue acusada de gestos racistas contra brasileños, fue trasladada este viernes a una comisaría en la que comenzará a cumplir con la prisión preventiva ordenada por la Justicia.

Su abogado Sebastián Robles informó a Clarín que la joven quedó presa este mediodía en una dependencia de la Policía Federal de Brasil en la ciudad carioca y que luego se definirá si seguirá alojada allí o la envían a una cárcel común.

"Me ha mandado un mensaje diciendo que la llevan detenida", dijo más temprano al medio Info del Estero , Mariano Páez, padre de la abogada.

“No me imaginaba esto nunca, no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, no sé por qué el ensañamiento con ella. Es un calvario“, expresó el papá, que adelantó que este sábado viajará a Brasil.

Agostina se encontraba bajo monitoreo con tobillera electrónica en un departamento de Río de Janeiro, a disposición de la Justicia que la acusa de "injuria racial".

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal consideró que existe "riesgo de fuga", por lo que solicitó la prisión preventiva.

El jueves, la abogada publicó un video en su cuenta de Instagram en el que comunicó que le había llegado la orden de detención, la cual se concretó este viernes.

"Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada, muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", dijo la abogada en esa publicación.

El hecho se que le imputa ocurrió el 14 de enero pasado, cuando la abogada fue filmada en un bar de la ciudad carioca haciendo gestos racistas a los empleados del lugar, que, según ella, la estaba provocando.

Fuente: Clarín