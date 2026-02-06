Manejaban con un bebé en brazos y agreden a los agentes de tránsito en General Madariaga: el conductor terminó demorado

Un camioneta en un ruta de la provincia de Buenos Aires rumbo a la costa atlántica hizo algunos movimientos extraños, agentes de tránsito se aproximan y ven que el conductor llevaba en su regazo a un bebé, lo obligan a detenerse en la banquina y cuando realizaban las actas sobre el incidente, el hombre y su esposa comenzaron a agredirlos, incluso con su hija en brazos, lo que obligó a los controladores a encerrarse en su vehículo y llamar a la policía.

El incidente, que fue considerado como "grave episodio de imprudencia vial" por el Ministerio de Transporte bonaerense, ocurrió este viernes sobre la ruta provincial 56, a la altura de General Madariaga.

En ese zona, el conductor manejaba una combi blanca Mercedes Benz con una nena de casi un año de edad en brazos y luego agredió al personal de Seguridad Vial durante el procedimiento de fiscalización.

Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial detectaron la irregularidades mientras hacían una recorrida preventiva en el marco del Operativo de Sol a Sol en las rutas bonaerenses por la temporada estival. Al ver la combi conducida por un hombre joven con un bebé sentado sobre su falda, lo hicieron detener y le comunicaron que se trataba de "una conducta que representa un alto riesgo para la integridad de la menor, del propio conductor y de terceros".

La situación se agravó cuando el conductor volvió a subir al vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial por lo que los agentes pidieron apoyo policial y el agresor fue aprehendido por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento quedó íntegramente registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial , que permite respaldar cada intervención, proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos.

Fuente: Clarín