¿Qué son los peces de plata y por qué es importante evitar que estén en casa?

NACIONALES

Sus dimensiones hacen que no sea sencillo notarlos. Pero puede que estos insectos diminutos estén en distintas áreas de la casa. Se trata de los peces de plata o pececillos de plata .

Pueden estar moviéndose rápido por el baño, la cocina o cerca de los libros. Aunque los pececillos de plata sean inofensivos, es probable que haya un problema en casa si aparecen.

Los pececillos de plata ( Lepisma saccharina , por su nombre científico) son insectos primitivos que se desplazan con movimientos similares a los de un pez. Por esa característica tienen ese apodo.

No pican ni transmiten enfermedades. Pero su aparición suele estar relacionada con problemas de humedad en la casa. Estos bichos son grandes devoradores de:

Por eso, pueden atacar libros, documentos, comida y hasta las juntas siliconadas de baños y cocinas. Si no se los controla a tiempo, pueden vivir varios años y convertirse en una plaga difícil de erradicar .

Los expertos recomiendan actuar rápido para evitar que estos insectos se multipliquen. Algunas de las soluciones más efectivas son:

Si la invasión es grande y los métodos caseros no funcionan, lo mejor es consultar con una empresa especializada en control de plagas . Sus especialistas cuentan con productos y técnicas profesionales para eliminar el problema de raíz y evitar que vuelva a aparecer.

Detectar a tiempo la presencia de estos insectos puede ayudarte a evitar daños mayores y mantener tu casa sana y protegida.

Fuente: TN