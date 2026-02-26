Nikola Tesla, científico: “Nuestras virtudes y defectos son inseparables, como la fuerza y la materia”

NACIONALES

El legado de Nikola Tesla está presente tanto en el uso de distintos objetos cotidianos como en su pensamiento. A lo largo de los años, perduran distintas frases e ideas que, pese al paso del tiempo, resuenan con la actualidad.

Una de esas frases que se le atribuyen está relacionada con la capacidad humana. “ Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Si se separan, el hombre ya no existe ”, dijo Tesla.

La frase refleja una dimensión menos conocida de Nikola Tesla: su mirada filosófica sobre el ser humano . Más allá de sus aportes a la ingeniería eléctrica y al desarrollo de la corriente alterna, Tesla solía reflexionar sobre la condición humana.

En distintos escritos y entrevistas, planteó que el progreso no depende solo de los avances técnicos, sino también de la comprensión integral del individuo. Para él, las cualidades positivas y negativas forman una unidad indivisible: intentar separar unas de otras implicaría desnaturalizar al ser humano .

La comparación entre “ fuerza y materia ” no es casual. Como científico, Tesla entendía el universo en términos de energía y estructura. Al trasladar esa lógica al plano humano, sugiere que virtudes y defectos conviven como partes de un mismo sistema. Esa visión anticipa debates contemporáneos sobre la complejidad psicológica y la imposibilidad de reducir la identidad a rasgos aislados.

La llamada “guerra de las corrientes ” fue una disputa tecnológica y comercial que se desarrolló a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Enfrentó dos sistemas de distribución de electricidad: la corriente continua (DC), impulsada por Thomas Alva Edison , y la corriente alterna (AC), promovida por Nikola Tesla y el empresario George Westinghouse .

La corriente continua funcionaba bien en distancias cortas, pero presentaba dificultades técnicas y altos costos para transportar electricidad a grandes extensiones. En cambio, la corriente alterna permitía elevar y reducir el voltaje mediante transformadores, lo que hacía posible transmitir energía a largas distancias de forma más eficiente y económica.

La disputa no fue solo científica, sino también mediática y empresarial . Edison llevó adelante campañas públicas para desacreditar la corriente alterna, incluso realizando demostraciones que buscaban asociarla con peligrosidad. Sin embargo, la AC terminó imponiéndose como el sistema estándar.

Un momento clave fue la Exposición Mundial de Chicago de 1893 , cuando el sistema de Westinghouse, basado en patentes de Tesla, iluminó el evento. Poco después, la construcción de la central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara consolidó el triunfo de la corriente alterna y marcó un punto de inflexión en la historia de la electrificación moderna.

Fuente: TN