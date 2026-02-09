Qué reveló la autopsia preliminar al hombre asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata

NACIONALES

Luego de la muerte de Lucas Nahuel Larroque , el hombre de 30 años asesinado a golpes a salida de un boliche en Mar del Plata, los investigadores revelaron el informe preliminar de autopsia realizado por personal de Policía Científica .

La víctima recibió dos brutales patadas en la cabeza, que le provocaron la muerte. Larroque ingresó al Hospital interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo , pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria .

Según informó una fuente judicial al medio 0223 , el informe preliminar determinó que el hombre sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo , que derivaron en una hemorragia intracraneal .

De acuerdo a fuentes policiales, todo comenzó a partir de una discusión entre jóvenes, porque Larroque intentaba defender a la hija de su pareja y a su amiga a la salida de un boliche ubicado en Colectora entre 132 y 153.

En ese marco, un agresor le dio una trompada que lo tumbó , y estando en el piso, le pegó dos patadas en la cabeza .

La brutal golpiza fue registrada por algunos testigos, y mostraron el momento en el que la víctima estaba en el suelo inconsciente, convulsionando y con graves lesiones .

Por el asesinato de Larroque hay dos detenidos: el joven de 18 años que le dio las patadas mortales, identificado como Lautaro Galván Vieytes , y una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial .

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de Leandro Arévalo , titular de la UFI Nº7 de General Pueyrredón . El acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria Nº44 de Batán , y la mujer arrestada fue alojada en la Unidad Penal Nº50 , bajo la acusación de resistencia a la autoridad.

Fuente: TN