Un chico de 17 años murió tras chocar con una moto robada

NACIONALES





En las últimas horas se confirmó la muerte de un chico de 17 años en la ciudad de Río Cuarto. El joven falleció luego de protagonizar un grave accidente de tránsito mientras se conducía en una motocicleta que había sido robada horas antes.

Según informó la Policía de Córdoba, el joven permanecía internado desde la madrugada en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde finalmente se constató su deceso producto de las lesiones sufridas en el siniestro vial.

El hecho ocurrió en la intersección de calle José Biassi y Pasaje Drago, cuando, por causas que aún se investigan, la motocicleta marca KTM Duke en la que circulaba el colisionó contra un auto Chevrolet Onix.

Al realizar las averiguaciones correspondientes, se comprobó que la moto había sido robada horas antes del choque y contaba con pedido de secuestro vigente.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 3° Turno, a cargo de la fiscal María Laura Cerda, quien investiga las circunstancias exactas del choque.



