Qué encontraron en el departamento de Villa Devoto donde murieron dos hermanitos y su niñera

Las pericias realizadas en el departamento de Villa Devoto donde murieron una niñera de 32 años y dos hermanitos, de 4 y 2 años, confirmaron una serie de irregularidades.

Según los análisis preliminares, los problemas fueron detectados en el sistema de ventilación del calefón , que habrían provocado la acumulación de monóxido de carbono dentro del lugar.

De acuerdo a la inspección llevada adelante por personal de Metrogas, había una “obstrucción en el calefón” , lo que impedía el correcto tiraje de los gases. Según pudo saber TN , se encontraron escombros en la salida al exterior del artefacto.

Los técnicos también advirtieron que el departamento no contaba con un sistema ventilación adecuado , un requisito fundamental para el uso seguro de calefones a gas.

Esa combinación de factores generó que el monóxido de carbono se acumulara en el interior del inmueble, lo que derivó en la intoxicación de las víctimas.

La tragedia ocurrió el lunes por la tarde en un departamento ubicado sobre la calle Mercedes al 4400 . Fue la madre de los dos nenes quien encontró a los menores y a la niñera desvanecidos y dio aviso al 911. Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME.

Los médicos constataron la muerte de la mujer en el lugar y trasladaron a los nene al Hospital Zubizarreta , donde fallecieron horas después.

Como medida preventiva, Metrogas realizó el corte total del suministro de gas en el edificio, mientras se revisan las salidas de calefones de todos los departamentos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma , y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En paralelo, se aguardan los resultados de las autopsias para confirmar oficialmente las causas de los fallecimientos.

Fuente: TN