Guardar el pan con apio: por qué recomiendan este truco y qué beneficios tiene

NACIONALES

El pan es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y está presente en casi todas las mesas. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que, al poco tiempo de comprarlo, se endurece y pierde su sabor , volviéndose difícil de comer.

Para evitarlo, existe un truco casero poco conocido pero muy efectivo : guardar el pan junto a un tallo de apio. Este método natural ayuda a prolongar la frescura del pan, sobre todo cuando no se consume en el mismo día.

La clave está en una de las principales propiedades del apio: su alto contenido de humedad . Al colocarlo dentro de la bolsa o recipiente donde se guarda el pan, el apio libera lentamente esa humedad , que es absorbida por el pan.

De esta manera, el pan no se seca tan rápido , se mantiene más blando y conserva mejor su textura original. El truco resulta especialmente útil para panes caseros o de panadería , que no tienen conservantes y suelen endurecerse en pocas horas.

Para aplicar este método de forma simple y efectiva, solo hay que seguir estos pasos:

Con el paso de las horas, el pan absorbe la humedad del apio y se mantiene tierno por más tiempo . Es importante revisar el tallo: si se pone blando o demasiado húmedo, conviene reemplazarlo por uno nuevo .

El mejor lugar es un ambiente fresco y seco , como una alacena o un armario de cocina. No se recomienda guardarlo en la heladera, ya que el frío acelera el endurecimiento del pan .

En zonas con mucha humedad ambiental, es aconsejable controlar periódicamente que no aparezca moho ni en el pan ni en el apio.

Antes de aplicar este truco, es importante considerar algunos puntos:

Bien aplicado, este truco simple puede marcar la diferencia y ayudarte a reducir el desperdicio de pan en casa de forma natural y económica.

Fuente: TN