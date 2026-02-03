El relato del adolescente australiano que nadó cuatro horas para salvarle la vida a su mamá y a sus hermanos

NACIONALES

Austin Appelbee tiene 13 años y emocionó a toda Australia luego de haber nadado durante cuatro horas para salvarle la vida a su mamá y a sus hermanos.

La dramática historia comenzó cuando Joanne Appelbee , de 47 años, se fue de vacaciones con sus tres hijos, Beau de 12 años , Grace de 8 y el mencionado Austin.

El viernes, siendo su último día antes de ir a casa, decidieron remar una vez más por la costa. Alquilaron un kayak y dos tablas de remo en el hotel para dirigirse a la bahía Geographe , al sur de Australia.

Lo que prometía ser una tarde divertida y relajante para la familia se convirtió en un momento desesperante cuando las fuertes condiciones climáticas comenzaron a arrastrarlos, desviando sus kayaks inflables .

En ese momento, Joanne le pidió a su hijo Austin que nadara hasta la orilla para que pudiera conseguir ayuda.

“Una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y buscar ayuda. Esto podría ponerse realmente serio muy rápido’“, declaró la madre a Australian Broadcasting Corp .

Durante las siguientes cuatro horas, el adolescente de 13 años nadó 14 kilómetros hasta la orilla. En el primer tramo se ayudó de un chaleco inflable , pero a la mitad del viaje se lo terminó sacando porque le restaba movilidad y no le permitía nadar correctamente.

“Al ponerse el sol pensé: ‘algo ha ido terriblemente mal aquí’, y temía que Austin no lo hubiera conseguido ... todo pasa por tu cabeza”, expresó la mujer.

Sin embargo, a pesar de la poca luz y el viento fuerte en el océano, Austin logró llegar a la orilla. “Cuando por fin llegué a la orilla, y llegué al fondo de la playa, simplemente me desplomé ”, contó el menor.

Según informó el medio The West , el adolescente corrió hasta el hotel y, cerca de las 6 de la tarde, usó el teléfono de su madre para llamar a emergencias y dijo: “ Necesito helicópteros, necesito aviones , necesito barcos. Mi familia está en alta mar“.

Cerca de las 20:30 , un helicóptero de búsqueda encontró a la madre y a sus dos hijos , agarrados a una tabla de paddle surf, usando chalecos salvavidas.

Más tarde, en la entrevista con la prensa australiana, Joanne contó que trató de entretener a sus hijos cantando y haciendo bromas , pero al caer la noche, tenían frío y temblaban .

Austin se convirtió en un héroe y contó que en ese momento, en el que la línea entre la vida o muerte es muy corta , se mantuvo positivo pensando “sigue nadando, sigue nadando” .

Finalmente, los cuatro miembros de la familia fueron evaluados por los médicos, pero ninguno requirió ser trasladado al hospital .

Fuente: TN