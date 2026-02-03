Encontraron un cuerpo calcinado en un auto e investigan si es un joven que lleva dos días desaparecido

NACIONALES

Un joven de 22 años desapareció luego de ir al encuentro de un grupo de personas que le ofrecieron ropa para su hijo. En ese contexto, en las últimas horas, un cuerpo calcinado adentro de un auto desató las sospechas de un posible crimen.

Ezequiel Lagraña fue visto por última vez durante la madrugada del domingo. De acuerdo a lo informado por sus familiares, el joven se dirigió horas antes hasta una vivienda ubicada en Boulogne Sur Mer 244 junto a su bebé de un año.

Según la reconstrucción realizada por la policía, allí un grupo de conocidos le iban a entregar ropa para el pequeño. Sin embargo, todo habría sido un engaño.

Los vecinos denunciaron que escucharon una fuerte discusión y tras ello dos disparos. A partir de entonces, el paradero de Lagraña se volvió un misterio.

Unas horas más tarde , su bebé fue entregado a la madre por una pareja desconocida que simplemente se limitó a decirle que el joven “tenía problemas”.

Cuando la mujer se dirigió al lugar donde habría sido el encuentro descubrió que la casa estaba abierta y deshabitada. Además, había manchas de sangre en el piso y dos vainas servidas, de acuerdo a lo informado por el medio local SM Noticias.

Desde entonces el paradero del joven es un misterio. Su familia asegura que las personas que el joven vio en ese lugar serían ciudadanos peruanos, que podría tratarse de un ajuste de cuentas y que podrían haberse fugado del país.

La familia ya recorrió hospitales y dependencias policiales por su cuenta, pero, ahora, un hallazgo en el barrio La Cárcova sumó tensión al caso.

En la intersección de las calles Esquiu y Combet, la policía localizó un Volkswagen Polo blanco calcinado con un cuerpo calcinado en su interior. Si bien aún no se confirmó la identidad de la víctima, debido a que se esperan los resultados de la autopsia, crecen las sospechas.

A pesar de las pruebas encontradas, los familiares de Lagraña denuncian que no hubo una intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad y aseguran que son ellos mismos quienes consultan a vecinos y buscan imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de los ocupantes de la vivienda.

Durante la tarde del lunes protestaron frente a la comisaría cuarta para reclamar, no solo por la aparición con vida del joven, sino mayor celeridad en su búsqueda.

Hasta el momento no hay detenidos y la principal hipótesis de los investigadores apuntan a un posible ajuste de cuentas.

Fuente: TN