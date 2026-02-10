Protesta policial en Rosario: el gobierno provincial aseguró que la seguridad está garantizada

NACIONALES

La tensión en Santa Fe alcanzó su punto máximo. Tras más de una semana de malestar, un sector de la Policía de Santa Fe profundizó sus medidas de fuerza con un “sirenazo” frente a la Jefatura de Rosario y un acuartelamiento que pone en jaque la seguridad pública.

En medio de la manifestación de efectivos frente a la jefatura de Santa Fe, el secretario de Gestión del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino , aseguró que, pese al conflicto, la seguridad en Rosario “está garantizada”, según pudo saber TN . “Hay preocupación, lo que no hay es una situación crítica ni de alarma. Hay un servicio de seguridad que hoy está funcionando en la ciudad”, afirmó.

Santantino reconoció que no se atraviesa “una total normalidad” y que existen dificultades operativas, pero remarcó que trabajan “minuto a minuto” con los agentes que están prestando servicio, realizando patrullajes y atendiendo el sistema 911. “ Los niveles de operatividad hoy son aceptables ”, sostuvo, y señaló que incluso son mejores que los registrados en años anteriores.

El funcionario diferenció el reclamo salarial y laboral —que calificó como “legítimo”— de los problemas para avanzar en una negociación. “ El canal de diálogo está abierto y no lo vamos a cerrar nunca ”, aseguró. Sin embargo, admitió que actualmente “no tienen una interlocución clara” con los manifestantes, lo que dificultar llegar a acuerdos concretos.

En cuanto a la cuestión salarial, indicó que los incrementos anunciados “están vigentes” y que tendrán “un impacto muy considerable” en el ingreso del personal operativo. También manifestó la voluntad del gobierno de revisar aspectos vinculados a salud mental, turnos y condiciones de trabajo.

Finalmente, Santantino insistió en que la prioridad es sostener la presencia policial en la calle mientras continúan las conversaciones . “Lo que necesitan los rosarinos y los santafesinos es tener a nuestra policía cumpliendo su tarea de prevención”, concluyó.

Tras varias horas de movilización, continúan las protestas y la tensión frente a la Jefatura de Rosario.

" Acá hubo un chico que se suicidó frente a la Jefatura y fue la gota que rebalsó el vaso ", dijo a TN un hombre que afirmó ser padre de dos policías que se unieron a los reclamos. "Mi hijo sale de su guardia de 12 horas, sale y hace un adicional. No conforme con eso va a trabajar conmigo de albañil. Amanecido va a trabajar. Siempre salimos a defender nuestros derechos. ¿A nosotros quién nos cuida?", expresó.

En el medio de la protesta, familiares y exoficiales expresaron su malestar y reclamaron mejoras salariales y laborales. “ La lucha esta no es de hoy, es de hace años ”, sostuvo una mujer jubilada de la fuerza, que aseguró haber trabajado 30 años como policía. “Vestimos esa ropa, nos dieron una 9 milímetros, nos largan a la calle con una palmeadita”, agregó en diálogo con TN .

Un familiar de un policía denunció presuntas represalias contra quienes participaron de la manifestación y aclaró que algunos efectivos están siendo convocados para entregar chalecos y armas reglamentarias. “ Los están llamando para entregar el arma. Y si no, los van a buscar a la casa ”, afirmó. Según explicó, su hijo —también policía— debe presentarse a declarar para saber si continuará en funciones. “ Tiene dos hijos, está pagando un alquiler. ¿Qué tengo que esperar, que se mate mi hijo? ”, cuestionó.

Los familiares remarcaron que los salarios actuales no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Con un sueldo de un millón de pesos no sirve para nada. Un alquiler es 300 mil pesos, ¿qué hacen después?”, plantearon. También señalaron las dificultades diarias que atraviesan muchos efectivos, como largas distancias para llegar a sus destinos y la necesidad de realizar adicionales para completar ingresos.

Ante la falta de convocatoria a una mesa de diálogo, advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza. “Vamos a seguir protestando. Queremos una policía buena, pero con un sueldo digno ”, concluyeron.

Uno de los efectivos que fue pasado a disponibilidad luego de la protesta expresó su malestar y habló sobre la falta de respaldo de la conducción. “ La verdad que tengo mucha bronca e indignación . Acabo de entregar mis elementos provistos. Son las herramientas que tengo para darle de comer a mis hijos”, afirmó en diálogo con TN .

El policía explicó que debió devolver el equipamiento reglamentario y aseguró que la medida lo afecta tanto en lo laboral como en lo personal. “No nos sentimos respaldados por los jefes”, sostuvo.

Durante la manifestación, también destacó el apoyo recibido por parte de otros sectores. “Esto es emocionante, ver la agrupación que nos viene a apoyar. Amo lo que hago y lo disfruto, pero no me siento respaldado y estoy cansado mental y físicamente”, señaló. En ese sentido, reclamó una pronta resolución del conflicto: “ Necesitamos una respuesta rápida, no solo yo, todos mis compañeros ”.

Según indicó, “en teoría nos van a llamar entre mañana y pasado para ver cómo seguimos”.

Al ser consultado sobre su salario, detalló que cobra “ entre 800 y 900 mil pesos ” mensuales y cuestionó las condiciones de trabajo. “No entregaron camionetas nuevas. Después vas a una dependencia y no tienen lugar para sentarse, no tienen impresoras ni insumos. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder trabajar ”, denunció.

Gabriel Sarla, vocero de los policías autoconvocados, informó que no pudieron concretar ninguna reunión con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Según explicó, al llegar les comunicaron que el funcionario se encontraba reunido con el gobernador y que no podría recibirlos.

Debido a esta situación, no hubo ningún tipo de propuesta ni instancia de diálogo. “Nos dijeron que estaba ocupado y que no nos podía atender”, detalló a TN Sarla, quien señaló que habían asistido con la intención de mantener un encuentro formal. Ante la imposibilidad de ser recibidos, decidieron regresar a la manifestación para informar a los presentes sobre lo ocurrido.

El vocero expresó su malestar por el resultado de la jornada. “Me voy con una sensación bastante vacía. Esperaba volver a trabajar, que vuelva todo a la normalidad y bien. Pero volver con las manos vacías, uno vuelve mal”, afirmó. Además, consideró que “falta más predisposición por parte del gobierno” para avanzar en una solución.

Tras la denuncia del gobierno de Santa Fe, 20 policías fueron pasados a disponibilidad, por lo que tuvieron que entregar sus chalecos antibalas y armas reglamentarias.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación penal contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad . La medida está vinculada a los hechos ocurridos en la madrugada de este martes en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.

La actuación judicial se inició tras un informe de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, que detectó presuntas irregularidades durante una protesta realizada por efectivos frente a la sede de la Unidad Regional II. Según las primeras actuaciones, parte del personal no habría cumplido con el servicio asignado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.

En diálogo con TN, un expolicía que participó de la movilización se expresó luego de que se confirmara que 20 agentes fueron separados de la fuerza. "Nosotros vivimos con tristeza todo esto, porque el Gobierno recurre al miedo y al castigo como solución a este reclamo" , sostuvo el oficial retirado.

"El responsable es la cara visible, es el ministro. La única solución fue dar un plus solo al 30% de la fuerza, cuando todos los efectivos de las dependencias trabajan para poder ponerle pecho a la bala", agregó.

Fuentes del gobierno santafecino desmintieron la versión del vocero de los policías que protestan frente a la Jefatura de la Policía. "No hay ninguna reunión prevista" , informaron a TN .

El vocero de los policías que se encuentran reclamando en Rosario dijo a TN que este martes tuvieron un acercamiento con las autoridades provinciales para intentar destrabar el conflicto. Pidieron un encuentro para discutir no solo cuestiones salariales, sino también sobre las condiciones laborales.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , dio una conferencia de prensa donde dio explicaciones sobre la protesta salarial que llevó adelante un grupo de policías en Rosario y anticipó que serán separados de la fuerza cerca de 20 efectivos.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario . Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus familiares.

Desde las primeras horas de la mañana, la escena frente al edificio de Ovidio Lagos al 5200 es elocuente: decenas de patrulleros alineados hacen sonar sus sirenas de forma ininterrumpida , mientras cientos de policías —muchos de ellos de civil y acompañados por familiares— rodean las instalaciones.

Lo que comenzó como una vigilia pacífica derivó en incidentes durante la madrugada. Tras ello, se ordenó el avance de grupos operativos para desalojar las calles linderas a la Jefatura , lo que provocó un choque directo entre los efectivos policiales.

Tras este enfrentamiento, un sector de los efectivos bloqueó los ingresos e inició una quema de cubiertas en la zona. La medida no se limitó a Rosario: en la ciudad de Santa Fe, los móviles rodearon la Casa de Gobierno, replicando el malestar.

La Asociación Profesional Policial (Apropol) y los voceros de la movilización aseguran que la situación es “insostenible”.

Entre los puntos principales del reclamo figuran una recomposición salarial real que ubique el haber inicial por encima de la canasta básica total y la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).

También se exigen mejoras en las condiciones de salud mental y física de los agentes, como el cese de sanciones administrativas para quienes participaron de las primeras marchas.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reconoció la gravedad de la situación, pero aseguró que “no va a permitir” que la provincia se quede sin seguridad, y atribuyó la protesta a un “grupo reducido que incita a la violencia”.

En ese sentido, el Gobierno santafecino denunció a 20 oficiales por no haber prestado servicios durante el día, quienes serán separados de la fuerza preventivamente tras iniciarles un sumario administrativo.

Si bien el Gobierno anunció días atrás un plan de mejoras que incluía un plus mensual para personal de calle y aumentos en las horas extras, las bases policiales consideraron las medidas como “insuficientes” y “discriminatorias” para ciertos sectores de la fuerza.

En declaraciones recientes, las autoridades admitieron que no pueden garantizar el patrullaje normal en las zonas afectadas por la protesta, ya que una gran cantidad de móviles han abandonado sus cuadrículas para sumarse a la concentración frente a las jefaturas.

Mientras la tensión no cede, el gobierno santafesino intenta abrir canales de diálogo para evitar que la provincia quede desprotegida.

“Compartimos las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe en cuanto al reclamo salarial y somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar. El reclamo es legítimo y atendible, pero entendemos que se fueron montando grupos con intereses particulares y sectoriales, con actitudes violentas y antijurídicas”, dijo Cococcioni este mediodía.

El ministro además anticipó que labrará acciones administrativas y separará a 20 policías en las próximas horas. “Serán más seguramente”, adelantó, y detalló: “La investigación va a seguir su curso y se va a avanzar contra las personas que cometieron un delito. El solo hecho de participar en una manifestación no constituye una transgresión. Estoy hablando de los casos graves y extremos, los que quisieron bloquear la salida del patrullero o abandonaron el servicio”.

Policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares y se enfrentaron con otros agentes. Desde el gobierno provincial aseguraron que no se produjo un acuartelamiento de ese sector combativo.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

