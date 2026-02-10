¿Cuánto cuesta una milanesa napolitana con papas fritas en el nuevo bodegón de River?

River Plate inauguró un nuevo restaurante llamado Bodegón 1901 en el Monumental. La carta cuenta con platos típicos, desde milanesas y pastas hasta carnes.

El lugar está ubicado en la platea Belgrano Baja. Para acompañar, el bodegón ofrece una variedad de bebidas sin alcohol que combinan con cualquier elección del menú.

Una de las comidas más típicas de bodegones, la milanesa napolitana con papas fritas , tiene un valor de $45.000.

El bodegón ocupa 375 metros cuadrados y tiene capacidad para unas 240 personas , distribuidas entre salones interiores y una terraza con vista total al campo de juego. Así, quienes lo visiten pueden disfrutar de un almuerzo, una cena o una copa con el Monumental de fondo.

La entrada principal está sobre la calle Udaondo, justo frente al Parque de la Innovación. Las reservas se gestionan a través de la plataforma Meitre , aunque los socios también pueden acceder desde distintos sectores internos del estadio.

El ambiente del bodegón combina lo moderno con la mística riverplatense. Las paredes están cubiertas de imágenes, fotos y recortes que repasan momentos, equipos y figuras históricas del club , logrando que el pasado y el presente convivan en cada detalle.

El bodegón abre todos los días, de 12 a 2 , y está pensado para que tanto hinchas como visitantes puedan disfrutar de la gastronomía.

Fuente: TN