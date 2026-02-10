Home Ads
NACIONALES

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires este miércoles 11, según el SMN

Redacción CNM febrero 10, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló su pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que se esperan algunas tormentas para este miércoles 11 de febrero .

Según indicaron, se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada . Por la tarde , la probabilidad baja a un 10% y se espera una mínima de 24° y una máxima de 31°. A su vez, por la mañana se esperan ráfagas del sur de hasta 50 km/h.

Fuente: TN


