Ponete la camiseta: la campaña de una fundación que ayuda y lucha contra el cáncer infanto-juvenil

NACIONALES

Como cada febrero, la Fundación Natalí Dafne Flexer realiza su tradicional campaña Ponete La Camiseta. Durante este domingo 15, Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil, la propuesta es sencilla: usar la camiseta de la Fundación o una remera blanca en señal de apoyo a los chicos con cáncer. Con el lema #YoAbrazo, la organización invita a la comunidad a abrazar la causa del cáncer infanto-juvenil.

La Fundación Natalí Dafne Flexer es una organización que trabaja desde hace más de 30 años promoviendo el acceso de niños, adolescentes y jóvenes enfermos de cáncer al tratamiento adecuado en tiempo y forma. Ofrece gratuitamente apoyo al tratamiento, apoyo psicológico, contención emocional, libros informativos y recreación.

Un abrazo es mucho más que un gesto, es también una forma de estar presente. Para los chicos con cáncer y sus familias, que atraviesan momentos de incertidumbre y fragilidad, un abrazo representa la posibilidad de sentirse acompañados. Quienes deseen apoyar la causa y adquirir la camiseta oficial, podrán hacerlo ingresando a www.ponetelacamiseta.org, con envío gratuito a todo el país.

Natalí Dafne Flexer cuenta con 10 sedes ubicadas estratégicamente en todo el país: frente al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, frente al Hospital Garrahan, en el Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna), en el Hospital Posadas, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital del Niño Jesús de Tucumán, en el Hospital Juan Pablo II de Corrientes, en el Hospital Avelino Castelán de Chaco, en el Hospital Materno Infantil Dr. Quintana de Jujuy y en Tierra del Fuego.

El total de las donaciones recibidas será destinado al sostenimiento del Programa de Atención Integral que la Fundación brinda gratuitamente a 2.800 chicos con cáncer y sus familias . Cada camiseta y cada abrazo, colabora para que los niños, adolescentes y jóvenes reciban la contención, el apoyo y el acompañamiento que necesitan durante 2026. Para obtener la camiseta, ingresar a www.ponetelacamiseta.org

Directorio: Sitio web: www.ponetelacamiseta.org. Instagram: @fndfl exer. Facebook: /Fundacion.Natali.Dafne.Flexer. X: @fndfl exer. LinkedIn: Fundación Natalí Dafne Flexer. Mail: donaciones@fundacionfl exer.org

Fuente: Clarín