Poner un Buda en la entrada de tu casa: para qué sirve según el Feng Shui

En el Feng Shui , la entrada principal es uno de los puntos más importantes de la casa. Se la considera la “boca del chi”, es decir, el lugar por donde ingresa la energía vital. Por eso, todo lo que se coloca en ese sector tiene un significado especial. Entre los objetos más utilizados aparece la figura del Buda , asociada con equilibrio, bienestar y serenidad.

Según esta filosofía oriental, colocar un Buda cerca de la puerta ayuda a filtrar las energías que ingresan al hogar . Se cree que su presencia simboliza protección y atrae vibraciones positivas, bloqueando tensiones o influencias negativas provenientes del exterior.

Además, transmite una sensación inmediata de calma, tanto para quienes viven en la casa como para quienes la visitan.

Según la postura y la representación, el Buda puede vincularse con distintos aspectos:

Elegir la figura adecuada depende de la intención que se quiera reforzar en el hogar.

Para que cumpla su función simbólica, el Feng Shui recomienda:

Algunas corrientes sugieren que el Buda mire hacia la puerta principal, como gesto de bienvenida y resguardo.

Fuente: TN