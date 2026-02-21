MADARIAGA: Secuestran la ropa utilizada en el asalto al dueño de la chatarrera

La investigación por el violento robo sufrido por un vecino de 73 años en su vivienda de calle 14 y 103 sumó un nuevo avance clave: en un reciente allanamiento realizado en Mar del Plata se secuestraron las prendas que habrían sido utilizadas durante el atraco y un caño de hierro con manchas hemáticas, presuntamente empleado para agredir a la víctima.





El procedimiento fue ordenado en el marco de la causa por robo agravado y lesiones, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 8 de General Madariaga. Según informaron fuentes del caso, el resultado fue positivo y permite consolidar el esclarecimiento total del hecho.

El asalto





El episodio ocurrió durante la madrugada del 11 de febrero, cuando el hombre fue sorprendido en su domicilio por un atacante que lo golpeó con un elemento contundente y le sustrajo dinero en efectivo. Tras el llamado al 911, personal policial acudió al lugar y la víctima debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica.





Desde un primer momento, los investigadores centraron las sospechas en una mujer que se encontraba con el damnificado al momento del ataque y que mantenía una relación sentimental con él. De acuerdo con la reconstrucción, tras la agresión la mujer se retiró del lugar.





La pista que llevó a Mar del Plata





Con el dato de que la sospechosa era oriunda de Mar del Plata y había llegado por sus propios medios a Madariaga, se inició un minucioso relevamiento de cámaras públicas y privadas. El aporte inmediato de imágenes por parte de la Secretaría de Seguridad de General Madariaga fue destacado por las autoridades policiales como determinante para avanzar rápidamente en la causa.





Las filmaciones permitieron identificar una camioneta Renault Kangoo que permaneció varias horas estacionada en el playón de una estación de servicio. En su interior se encontraba un hombre que sería quien ingresó armado con un hierro a la vivienda, redujo y golpeó al jubilado para luego apoderarse del dinero.





Los registros fílmicos ubican a ambos sospechosos trasladándose en el mismo vehículo rumbo a la ciudad balnearia. Además, se constató que convivían en un mismo domicilio.





Detenciones y secuestros





Personal de la DDI de Mar del Plata, junto a la Estación de Policía Comunal de Madariaga y la Sub DDI Pinamar, logró interceptar a la pareja cuando circulaba en la Kangoo por una calle marplatense. Ambos fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.





Durante el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y un rifle de aire comprimido, además de secuestrarse el vehículo utilizado para la fuga.





El nuevo allanamiento permitió incorporar como evidencia las prendas que habrían sido utilizadas la noche del asalto y el caño de hierro con manchas de sangre, elemento que será sometido a pericias.





Con los dos imputados aprehendidos y los elementos probatorios secuestrados, la causa se encuentra esclarecida y continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.