Poner cinta adhesiva en el tronco del limonero: para qué sirve este truco que recomiendan los jardineros

NACIONALES

Las hormigas pueden representar un problema en árboles frutales como el limonero , no tanto por el daño directo que causan, sino porque favorecen el desarrollo de otras plagas que afectan la salud de la planta. Para evitar su presencia, existe un truco popular entre jardineros: poner cinta adjesiva en el tronco .

En un limonero, las hormigas rara vez son un problema por “morder” o dañar directamente la planta . En realidad, el problema es otro. Es que suelen aparecer cuando hay plagas como pulgones , cochinillas o mosca blanca , que excretan un líquido azucarado que atrae a las hormigas.

La complicación es que, al alimentarse de esa sustancia, muchas hormigas “defienden” a esas plagas y las protegen de enemigos naturales, por lo que las colonias de pulgones o cochinillas se mantienen durante más tiempo.

El Portal Frutícola, con más de 215 mil seguidores en Facebook y más de 30.000 en Instagram, explicó en un artículo publicado en su página web cómo crear “barreras antihormigas” con materiales caseros , para así evitar que estos insectos suban a los árboles frutales.

Entre las diferentes opciones, recomendaron utilizar cinta adhesiva de doble cara , dado que las hormigas no podrán caminar sobre ella y desistirán en su intento de ascender por el tronco del limonero.

Además, brindaron otras alternativas:

Por último, advirtieron: “ Es importante monitorear regularmente los árboles frutales para detectar la presencia de hormigas u otros signos de infestación" .

“Si se observa una infestación de hormigas o daños significativos en los árboles frutales, puede ser recomendable tomar medidas de control, como el uso de barreras físicas, trampas o métodos naturales para reducir su impacto. En casos graves, podría ser necesario consultar a un profesional de control de plagas o un experto en horticultura ”, concluyeron.

La Federación del Cítrus de Entre Ríos advirtió que, si bien las barreras pegajosas son una excelente opción para evitar la presencia de hormigas en los árboles , también es cierto que hay muchas sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud de la planta.

“El mayor problema con la aplicación de barreras pegajosas es que no se pueden aplicar directamente al tronco del árbol, dado que pueden manchar la corteza. Lo que es peor, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es que pueden causar inflamación y úlceras . Las sustancias de las barreras pegajosas también pueden ser tóxicas para la capa de cámbium que se encuentra justo debajo de la corteza”, alertaron.

No obstante, subrayaron que la Oficina de Silvicultura detalló qué tipo de barreras pegajosas no tienen un impacto negativo en los árboles . Entre ellas, destacaron las que están hechas de cinta adhesiva . Es recomendable ubicarlas a 1,2 metros del suelo, para evitar que se adhiera suciedad y tierra.

Este material también puede usarse como aislante entre el árbol y sustancias tóxicas como diversos tipos de pegamentos .

Fuente: TN