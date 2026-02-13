Jubiladas pagaron un viaje soñado y fueron estafadas por el agente de viajes

NACIONALES









Lo que debía ser el viaje de sus vidas terminó en frustración y bronca. Un grupo de seis jubiladas denunció haber sido estafado por un agente de viajes al que le pagaron 3 mil dólares cada una para ir a Bayahíbe, en República Dominicana, pero el tour jamás se realizó.

“Nosotros queríamos hacer un viaje, contratamos a este señor que se llama Gustavo Daniel Teren, tratábamos directamente con él, venía él a cobrarnos a mi casa porque él era su empresa, no tenía un lugar fijo a donde ir. Le pagábamos en cuotas, eran tres cuotas de mil dólares y nosotros cumplimos”, relataron en Arriba Córdoba.

El viaje estaba previsto para el 18 de noviembre del año pasado. Sin embargo, a pocos días de la partida comenzaron las excusas y las reprogramaciones. Así una y otra vez hasta que las mujeres se dieron cuenta de que todo era una estafa.

“El 13 de noviembre, que teníamos ya todo preparado, todo organizado con nuestras familias, fue cuando nos llamó y nos dijo que el viaje iba a ser para el 22. Después nos pasó al 25 y así”, contaron. Incluso, en una oportunidad les aseguró que estaba todo listo: “Un día nos dijo ‘preparen todo que nos vamos’, estábamos todas listas, nos iban a buscar casa por casa para ir al aeropuerto”.

Según explicaron, el hombre les decía que faltaban completar algunos cupos para confirmar la salida. “Siempre se comunicaba y decía que faltaba un cupo de un par de personas para completar pero nunca nunca se concretó el viaje. Empezamos a sospechar que nunca lo íbamos a hacer”, señalaron.

Las mujeres ya habían viajado con él en 2019 al sur del país, cuando trabajaba para una empresa dedicada al rubro. “Salió todo bien y por eso lo contratamos a él, ya lo conocíamos”, explicaron.

En total, el grupo entregó 18 mil dólares y hasta el momento no recuperó ni un peso. “Gastar y juntar plata para todas fue mucho, pusimos 3 mil dólares cada una y somos seis, reunió 18 mil dólares y todavía no recibimos ni un peso devuelto”, lamentaron.

Más allá del dinero, el golpe emocional fue profundo. “No soy muy viajada, estaba ilusionada con este viaje, me costó mucho el tema de las cuotas”, expresó una de ellas. Y agregó: “Nos sentimos mal, nos afectó muchísimo, a esta edad querer hacer un viaje y que se haya frustrado así”.

También aseguraron que tomaron conocimiento de otros antecedentes recientes contra el mismo agente. “Nos enteramos que hay varias estafas recientes de este hombre. Queremos que nos devuelva la plata, ojalá que de acá en adelante podamos cobrar algo”, concluyeron.



