Los disfrazaron de “Las chicas superpoderosas” y les organizaron una despedida de solteros sorpresa en Mendoza

Tres amigos se casan con diferencia de semanas y su grupo tuvo una ingeniosa idea para la despedida de solteros: los disfrazaron de “Las chicas superpoderosas” y los llevaron de sorpresa a festejar a Mendoza .

Esta mañana se encontraban realizando los trámites para arribar el avión, con la vestimenta de los personajes animados y hasta con pelucas de colores , cuando fueron sorprendidos por el móvil de El Trece . Un poco avergonzados, pero a su vez felices, contaron su experiencia.

“ Nos casamos con diferencia de meses . Él se casa ahora, en 15 días, yo en un mes, en marzo, y él en mayo”, contó el joven que vestía como Burbuja.

El que iba disfrazado de Bombón contó que la coincidencia no era sólo de ellos tres, sino que varios de sus amigos habían pasado por el altar en el último tiempo: “ Siete personas del mismo grupo caímos en un año y medio . Una locura“.

El joven contó que la idea de la despedida de solteros poco convencional no había sido de ellos, sino de sus amigos. “ Fue 100% sorpresa . Llegaron a las 5 de la mañana a casa, nos empezaron a pegar en la cama y nos subieron a un bondi para traernos acá ”.

“ Nos enteramos acá del destino , imagínate”, agregó Burbuja. El disfraz también fue idea de los organizadores y los protagonistas del festejo no saben cuánto tiempo deberán llevarlo puesto: “Terminamos en una bodega así” , bromeó Bombón y rieron todos.

Fuente: TN