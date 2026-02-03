Poner cáscaras de naranja en la hornalla: para qué sirve y cuándo hacerlo

NACIONALES

Después de comer una naranja , la mayoría de las personas descarta las cáscaras sin saber que pueden tener usos muy útiles dentro de casa . Uno de los más conocidos es colocarlas sobre la hornalla a fuego bajo , una práctica sencilla que libera los aceites naturales del cítrico y genera efectos inmediatos en el ambiente.

Aunque a primera vista puede parecer extraño, este método es económico, ecológico y fácil de aplicar , ideal para quienes buscan soluciones naturales sin recurrir a productos químicos.

Cuando las cáscaras de naranja entran en contacto con el calor, liberan aceites esenciales que se dispersan en el aire. Esto genera varios beneficios al mismo tiempo:

Este método funciona mejor si se lo usa en momentos puntuales:

Además de sus efectos inmediatos, este truco tiene varios puntos a favor:

Para aplicar este truco de manera segura, es importante seguir algunas recomendaciones:

Fuente: TN