Dramático video: así fue el rescate de una nena de 4 años que se ahogó mientras comía en Córdoba

NACIONALES

Una nena de 4 años se ahogó cuando comía en su casa y, en medio de la desesperación, su mamá salió corriendo a la calle a pedir ayuda. En ese contexto apareció un policía que, en una maniobra a contrarreloj, logró trasladarla a tiempo hasta el hospital local para salvarla.

El estremecedor episodio ocurrió durante el mediodía de este lunes en el barrio Ferrer de la provincia de Córdoba y quedó plasmado en un video que muestra el rápido accionar de los efectivos.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la pequeña no podía respirar luego de haberse broncoaspirado con alimentos y su familia no lograba estabilizarla.

Su madre reaccionó rápido, tomó a su hija en los brazos y salió corriendo de la casa. Allí interceptó a un patrullero que circulaba por la calle Domingo de Irala al 1100.

Enseguida los agentes se hicieron cargo de la situación y comenzó un operativo a contrarreloj. Las imágenes muestran el momento en que los policías trasladaron de urgencia a la menor.

Durante el recorrido hacia la Clínica Vélez Sarsfield, ubicada en calle Naciones Unidas al 984, comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios.

La filmación muestra el momento de tensión y el trabajo coordinado de los efectivos, que no interrumpieron la asistencia en ningún momento mientras avanzaban hacia el centro médico.

Unos segundos después, llegaron al hospital. Corriendo y esquivando autos, uno de ellos entró con la nena en brazos.

Una vez en el centro de salud, la nena fue atendida por personal de salud y logró ser estabilizada. De acuerdo a lo informado en el parte oficial, la menor se encuentra fuera de peligro.

Fuente: TN