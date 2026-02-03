Saldo negativo de la tarjeta SUBE: cuál es el nuevo límite desde febrero 2026

NACIONALES

Las tarifas del transporte público continúan ajustándose mes a mes. Desde el 1° de febrero de 2026 , el boleto de colectivos y subtes aumentó un 4,8% , y con ese incremento volvió una duda habitual entre los usuarios: de cuánto es el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE .

Este saldo de emergencia posibilita cubrir uno o dos viajes completos aun cuando la tarjeta no tenga crédito. El monto utilizado se descuenta automáticamente en la próxima recarga que se realice.

El saldo negativo disponible depende del medio de transporte y de la región. Los valores actualizados son los siguientes:

Además, durante febrero de 2026 el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000 . Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en colectivos con sistema de Carga a Bordo y en Terminales Automáticas .

El valor del pasaje varía según la distancia recorrida:

Las tarifas dependen de la sección y del recorrido realizado:

El importe final se calcula al finalizar el viaje: al bajar del tren y apoyar la SUBE en el molinete, el sistema descuenta automáticamente el valor correspondiente al tramo recorrido.

Fuente: TN