Policías bonaerenses exigen 80% de aumento salarial y mejoras urgentes en IOMA y horas extra

NACIONALES

Efectivos de la fuerza de seguridad de la provincia presentaron un petitorio formal para reclamar una recomposición profunda de sus ingresos y cambios en las condiciones de trabajo. El planteo fue elevado al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y advierte sobre la falta de recursos en dependencias y móviles.





El documento solicita que se disponga un incremento del 80% para todo el personal, sin distinción de jerarquías ni situación de revista. Según remarcan, la actualización es necesaria para recuperar poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.





Otro punto central del reclamo es la modificación del valor de los adicionales. En el caso de las horas extra conocidas como Cores, que actualmente se abonan a $1.200, piden que pasen a $12.000. Respecto de las horas PolAd —servicios de custodia que pueden ser contratados por privados—, reclaman una suba del 50% sobre el monto vigente.





Además, el petitorio incluye demandas vinculadas a la cobertura médica. Los efectivos plantean un aumento del 100% en los coseguros y una mejora integral en las prestaciones del IOMA, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud para todos los agentes.





La nota también pone el foco en la situación operativa diaria: aseguran que muchas dependencias y patrulleros funcionan con insumos limitados, lo que repercute tanto en el trabajo del personal como en la respuesta a la comunidad.





El planteo quedó ahora en manos de las autoridades provinciales, mientras crece la expectativa por una respuesta oficial.