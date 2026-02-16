Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen en el carnaval de Mercedes: es el padre y abuelo de los otros dos arrestados

NACIONALES

El crimen de Braian Cabrera (18), el joven asesinado en el carnaval de Mercedes , suma otro detenido. Se trata del padre y abuelo de los otros dos arrestados.

La detención ocurrió este lunes, después de las testimoniales que prestaron familiares durante el domingo. En esas declaraciones aseguraron que había un tercer sospechoso. Según supo Clarín , sería la persona que entregó el arma con la que se cometió el asesinato.

A Cabrera lo balearon en el tórax y en la cabeza este sábado a la noche en plena celebración del carnaval en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Lo llevaron a un hospital de la zona, donde falleció ya el domingo a la madrugada.

Por el caso ya estaban detenidos María Luján A. (33) y Martín A. (19), madre e hijo. Al tercer detenido, Omar A. (54), lo atraparon en las calles 37 y 24, en Mercedes.

Fuente: Clarín