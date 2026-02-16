El finde largo tuvo buena afluencia de público en la costa pero hay consumo moderado

ZONALES





El primer fin de semana extralargo del año confirmó lo que muchos operadores intuían: el Carnaval trajo el mayor movimiento turístico del verano a la costa atlántica. Con un clima cambiante, que alternó sol, viento, nubes y algunos chaparrones, los visitantes repartieron su tiempo entre playa, paseos y, sobre todo, gastronomía.





Durante las mañanas, los balnearios y paradores arrancaron fuertes con desayunos frente al mar. Cuando el tiempo se volvió inestable, la actividad se trasladó a cafeterías, restaurantes y propuestas bajo techo, mientras que por la noche volvieron a encenderse espectáculos y salidas. El resultado fue una ciudad activa en todos los frentes, con consumo distribuido y niveles de ocupación que sorprendieron incluso a los más optimistas.





Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica hablaron sin rodeos: sábado fue récord de facturación y el fin de semana rozó la ocupación plena. La sensación, repetida por hoteleros y comerciantes, es que se trató del punto más alto de la temporada, incluso por encima del tradicional pico de fines de enero.





El alivio… y la preocupación





La contracara de este envión es que muchos creen que, una vez que pase el feriado, comenzará el descenso definitivo hacia el cierre del verano. Las reservas para las próximas semanas muestran una merma paulatina, aunque el pronóstico anuncie jornadas de calor que podrían tentar a escapadas de último momento.





Aun así, este empujón de Carnaval resultó clave para oxigenar números que venían irregulares desde principios de febrero.





Restaurantes llenos y rutas cargadas





Con menos horas ideales de playa, la gastronomía volvió a ser protagonista. El puerto fue uno de los puntos más concurridos, con demoras y listas de espera durante gran parte del domingo. Empresarios del sector remarcan que, desde la pospandemia, la oferta creció en calidad y variedad, y eso se nota en la elección de los turistas.





El movimiento también quedó reflejado en el tránsito. Datos de Aubasa indican que entre jueves y sábado cruzaron hacia la costa unos 90.000 vehículos por el peaje de Samborombón. Solo el sábado se registró el número más alto del año.





La región, a pleno





El fenómeno no fue exclusivo de Mar del Plata. Hubo ocupación altísima en Cariló, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas. También mostraron muy buen ritmo Pinamar y Villa Gesell, que además se prepara para recibir a miles de fanáticos con el tradicional Enduro de Verano en los próximos días.





Números que todavía duelen





A pesar del lleno de este fin de semana, el balance general sigue lejos de ser ideal. El Ente Municipal de Turismo y Cultura reconoció que entre diciembre y enero hubo una caída interanual de arribos. Enero, en particular, mostró cifras que se ubican entre las más bajas de los últimos años si se exceptúa el período afectado por la pandemia.





Comerciantes del puerto hablan de recaudaciones entre 15% y 30% por debajo de la temporada pasada, aunque valoran que los precios competitivos ayudaron a sostener la llegada de público.





La mirada de los teatros





El productor Carlos Rottemberg, palabra siempre escuchada en la plaza, había anticipado que Carnaval marcaría el mejor momento del verano. Por estos días observa un repunte fuerte en boleterías, pero advierte que la fecha, al caer más temprano en el calendario, dificulta estirar la actividad durante marzo.





Lo que viene





La temporada no termina de inmediato: hay funciones teatrales programadas hasta fin de mes, recitales pendientes y balnearios que mantendrán servicios incluso hasta Semana Santa. Sin embargo, el sector ya se prepara para una baja marcada en la afluencia.





Con el inicio de clases cada vez más cerca en los principales centros emisores, el perfil del visitante cambiará y quedarán mayormente escapadas cortas, especialmente de familias bonaerenses.





Carnaval dejó postales de calles llenas, restaurantes trabajando al máximo y hoteles casi completos. Un respiro grande para la industria. Pero, detrás del brindis por el récord, asoma una certeza que nadie logra esquivar: el verano empieza a despedirse.