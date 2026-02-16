Detuvieron a un tercer sospechoso por el asesinato del joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

En las últimas horas detuvieron a un tercer sospechoso por el asesinato de Brian Cabrera en el carnaval de Mercedes.

Según se especificó en el reporte oficial, el tercer involucrado fue identificado como Omar Teodoro Auza, de 54 años, quien les habría facilitado el arma a los acusados.

El día del ataque, la policía detuvo a las dos personas que fueron señaladas como las que mantuvieron un conflicto con la víctima y quienes luego dispararon: María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza , de 19, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el hecho.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, mientras se desarrollaban los festejos y un banda se encontraba tocando en el escenario.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores todo habría comenzado por una discusión que escaló rápidamente. En determinado momento del conflicto, uno de los involucrados sacó un arma y comenzó a disparar. Enseguida se interrumpió la fiesta y las familias, entre gritos, comenzaron a correr desesperadas para refugiarse.

Los balazos impactaron directamente en la víctima, un joven de 18 años, quien sufrió heridas en la cabeza y en el pecho y cayó desplomado sobre el asfalto.

Cabrera fue traslado de urgencia al hospital Blas Dubarry donde llegó en estado crítico. Rápidamente los médicos intentaron estabilizarlo y quedó internado, pero desafortunadamente, horas más tarde el chico sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció.

La Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias al relato de los testigos y al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar a dos sospechosos.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Fuente: TN