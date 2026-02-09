NACIONALES

La longevidad es uno de los grandes anhelos de la humanidad. No se trata solo de sumar años, sino de llegar a la vejez con salud, autonomía y una buena calidad de vida. Desde tiempos antiguos, los grandes pensadores buscaron la fórmula para vivir más y mejor.

En ese camino, Pitágoras —conocido por sus aportes a la matemática, la música y la astronomía— también dejó su huella en el arte de vivir bien. El filósofo griego, que vivió hace más de dos mil años, resumió su consejo en una frase que todavía resuena: “Si querés vivir mucho, guardá un poco de vino rancio y un amigo viejo” .

Para Pitágoras , la clave de una vida larga no estaba solo en la salud física, sino en el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Su receta es sencilla: rodearse de amistades verdaderas y disfrutar de los placeres simples , como una copa de buen vino.

El mensaje es claro: la sabiduría y la compañía de los amigos de toda la vida son tan importantes como cualquier remedio o dieta. Y ese “vino rancio” simboliza los placeres que se disfrutan con el tiempo , sin apuro y con moderación.

Aunque la ciencia avanzó y hoy existen múltiples teorías sobre la longevidad, el consejo de Pitágoras sigue vigente. Mantener vínculos sólidos y disfrutar de los pequeños placeres puede ser tan efectivo como cualquier fórmula moderna para llegar a la vejez con plenitud.

En definitiva, la longevidad no solo se mide en años, sino en la calidad de los momentos compartidos y en la sabiduría que se acumula junto a quienes nos acompañan en el camino.

Fuente: TN