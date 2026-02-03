Pilar: un hombre fue acusado de matar a su tío a golpes con un bate de béisbol tras discutir por un terreno

NACIONALES

Un hombre de 34 años murió en el Hospital Central de Pilar luego de violento ataque. Su sobrino fue acusado de haberlo atacado con un bate de béisbol en la vereda de una casa del barrio William Morris, en la localidad de Manuel Alberti.

El ataque ocurrió el fin de semana, sobre la calle Santa María y Batalla de Pago Largo, donde la víctima, identificada como Leandro Cejas , vivía con su madre. Según el relato de familiares, desde hace tiempo existía un conflicto entre los parientes por la posesión y uso del terreno.

De acuerdo con la reconstrucción del caso y las declaraciones de testigos, el viernes por la noche el sobrino de Cejas, un joven de 23 años identificado como Jeremías Benítez , volvió a la casa y comenzó a provocar a su tío.

Aunque Cejas habría manifestado que no quería pelear, el joven ingresó al terreno y, tras golpear el portón con un bate de béisbol, atacó a la víctima en la vereda, según testigos.

Durante el enfrentamiento, el hombre intentó defenderse con el brazo, que sufrió una fractura por los golpes, y terminó cayendo a una zanja. Allí, Benítez lo golpeó en varias oportunidades en la cabeza con el bate, que incluso se partió por los golpes, y luego arrojó una piedra sobre Cejas ya inconsciente.

El ataque fue registrado en video por familiares y vecinos que alertaron inmediatamente a la policía. Minutos después, el agresor fue detenido por efectivos cuando era trasladado en un auto por su propio padre, en lo que se presume era un intento de fuga.

El arresto se concretó en una estación de servicio sobre la autopista Panamericana y la Ruta 26. Cejas fue trasladado al Hospital Central de Pilar en estado gravísimo y, según informaron sus familiares a Pilar a Diario , fue diagnosticado con muerte cerebral antes de confirmar su fallecimiento por la tarde del lunes por la noche.

La causa quedó bajo la carátula de “Tentativa de homicidio. Lesiones graves” en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar.

Fuente: TN