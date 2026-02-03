Video: asaltaron a una familia a punta de pistola y obligaron al conductor a arrodillarse para no matarlo

NACIONALES

Un violento asalto tuvo lugar en la localidad de San Justo , partido de La Matanza , cuando un grupo de delincuentes abordó a punta de pistola a una familia en la puerta de una casa.

El brutal episodio ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 18, entre las calles Malabia y Guatemala. Las víctimas estaban a bordo de un auto color azul, cuando dos vehículos los interceptaron por el frente y por detrás .

El asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad del barrio. Las imágenes permitieron reconstruir el momento en el que una de las camionetas frena bruscamente adelante de la familia, obligándolos a parar el auto .

En ese momento, la Amarok blanca que los seguía detrás estacionó de inmediato, y de cada uno de los vehículos, bajó un delincuente empuñando un arma .

Por la desesperación, tres miembros de la familia bajaron corriendo de la parte trasera del auto. Mientras uno de los criminales los obligó a punta de pistola a darle sus pertenencias, el otro ladrón le ordenó al conductor a ponerse de rodillas sobre el asfalto, mientras lo amenazaba de muerte.

Finalmente, la impactante secuencia terminó cuando los delincuentes escaparon: uno de ellos se subió al auto robado , el otro criminal escapó en la camioneta estacionada al frente, y un tercer ladrón que conducía la Amarok , los siguió a los demás.

Pese a alertar a los efectivos policiales, los ladrones no fueron identificados y permanecen prófugos .

Fuente: TN