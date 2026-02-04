Pilar: mató a golpes con un bate de béisbol a su tío durante una pelea familiar

NACIONALES

Un joven asesinó en plena calle a su tío con un bate de béisbol tras una discusión por un terreno familiar. El ataque ocurrió en el barrio William Morris de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar . El agresor intentó escapar, pero fue detenido por la Policía.

Todo inició alrededor de las 22 del viernes, cuando el agresor, Jeremías Benítez, de 23 años , se presentó en la casa en la que vivía junto a sus padres, ubicada en la zona de Batalla del Pago Largo y Santa María. En el mismo predio residía la víctima, Leandro Cejas, de 34 años.

Según indicaron los testigos, el joven comenzó a increpar a su tío en la vereda de la propiedad. Ambas familias mantenían desde hacía tiempo una disputa por la posesión del terreno que compartían.

Cejas intentó evitar la confrontación, pero su sobrino ingresó a la vivienda y volvió a los pocos minutos armado con un bate de béisbol . Primero golpeó un portón y luego, ya en la vereda y ante la mirada de vecinos y familiares, comenzó a atacar a su tío.

La víctima intentó protegerse con los brazos, pero la violencia de los golpes le provocó una fractura y terminó cayendo a una zanja . Allí, cuando ya estaba indefenso, el agresor continuó golpeándolo en la cabeza hasta que el bate se partió por la fuerza y la reiteración de los ataques.

Con el hombre inconsciente en el suelo, Benítez le arrojó además una piedra, que también habría impactado en el cráneo.

Toda la secuencia fue registrada por familiares y vecinos, quienes alertaron de inmediato a la Policía. Cejas fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde los médicos le diagnosticaron inicialmente muerte cerebral . Finalmente, su fallecimiento fue confirmado este lunes por la tarde.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar, pero fue detenido a los pocos minutos en una estación de servicio ubicada sobre la autopista Panamericana y la ruta 26. Según informaron fuentes policiales, se desplazaba en un auto conducido por su propio padre.

Fuente: Clarín