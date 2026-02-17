Pasó en La Plata: le desvalijaron la casa, fue a la comisaría a hacer la denuncia y le volvieron a robar en el camino

Un vecino de la localidad de Villa Castells, en las afueras de La Plata, fue desvalijado dos veces en menos de 24 horas. El primer robo ocurrió mientras estaba en un viaje laboral. El segundo, cunado viajaba hacia la comisaría para hacer la denuncia. Los ladrones se llevaron dólares, elementos tecnológicos, comida y le faltaba el perro que tenía como mascota .

Todo ocurrió en una casa ubicada en calle 9 y 505. El hombre, que trabaja haciendo viajes de media y larga distancia, abandonó su domicilio el domingo a las 16. Cuando volvió el lunes a las 6, luego de cumplir con su turno, encontró su hogar revuelto y notó que faltaban varias de sus pertenencias.

Según un primer recuento, los ladrones se habían llevado un televisor de 50 pulgadas, una notebook, una afeitadora y dinero en efectivo, incluyendo pesos y dólares. En el lugar tampoco pudo encontrar a Horus, su perro pitbull . Fryda, su otra perra mascota estaba traumada y no paraba de llorar.

Ante ese panorama, el hombre llamó al 911 y los efectivos policiales acudieron a su domicilio. Tras la visita, la víctima se fue a la comisaría de Gonnet para hacer la denuncia del robo. El trámite, viaje incluido, le llevó apenas 40 minutos . Sin embargo, ese corto tiempo fue suficiente para que, de nuevo, alguien entrase a su casa y le quitase parte de lo que le quedaba.

A pesar de que la mayor parte de los elementos de valor ya habían sido sustraídos en el primer robo, t ras llegar a su casa el hombre se encontró con los armarios, la heladera y la alacena abiertas y revueltas . Esta vez le habían sacado ropa y comida.

Un grupo de peritos de la Policía trabajó toda la noche en la escena aunque, según los medios locales, hasta el momento no pudieron encontrar testigos de ninguno de los dos robos ya que los vecinos dijeron no haber visto nada extraño y a que no existen cámaras de seguridad en la zona .

El hombre contó al medio platense 0221 , que ahora su principal interés es encontrar a su perro, que se llama Horus, es marrón, con detalles blancos en el hocico y el pecho . Luego, se supo que una vecina tomó una foto de un perro con esas características el lunes en la zona de calles 22 y 508, a casi 20 cuadras de la vivienda del transportista. Se especula que podría haber huido por el susto.

