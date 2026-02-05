Pánico en San Martín: denuncian que una patota con cuchillos entró a los Tribunales para amenazar a un juez

El miércoles por la mañana, los Tribunales de San Martín vivieron una escena de máxima tensión. Alrededor de 20 personas irrumpieron a los gritos en el edificio judicial y entró al edificio para amenazar al juez Nicolás Schiavo.

El episodio se desató en la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5 , a las 11. 30 de la mañana, donde el grupo exigió ver al magistrado. Los empleados judiciales, en medio del pánico, lograron improvisar una barricada en la escalera para frenar el avance de los agresores.

Sin embargo, la violencia escaló y los atacantes rompieron una ventana y accedieron al primer piso , donde funcionan otros tres juzgados. El objetivo era intimidar al juez Schiavo , quien había intervenido en causas que involucran a la banda.

Según fuentes judiciales, los agresores estarían vinculados a una organización que perdió armas de fuego y otros elementos durante un allanamiento realizado la semana pasada en Villa Maipú, dentro del partido de San Martín. En ese operativo, la policía detuvo a seis hombres y tres menores, todos sospechados de integrar una banda dedicada a la venta de droga.

Tras el hecho, el camarista de San Martín, Sergio Pilarche , habló con Radio Mitre y contó cómo se trabaja en el edificio de tribunales. “Esta es una repartición con tres juzgados, cada instalación tiene un superintendente que se tiene que encargar de los menesteres del edificio, desde la seguridad hasta la luz”, dijo.

“En el caso del edificio de Tribunales, yo fui superintendente y yo puse atención en la seguridad. Pedí que haya un mayor caudal de personal para garantizar que se cumpla, porque acá entra gente que no sabemos cuál es la intención ”, agregó.

“No sólo los juzgados penales tienen estos problemas, sino también los civiles y comerciales. La gente se exalta y corren riesgo los empleados . Me enteré por el personal que trabaja en la dependencia y me dijeron que la pasaron muy mal”, contó.

“Lo que pasó ayer fue un hecho grave, Tuvimos suerte de que no pasó a mayores. Sabemos que está muy violenta la situación que se está viviendo . La criminalidad en la jurisdicción es grave”, aseguró.

El hecho generó un fuerte repudio en el ámbito judicial. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por el ataque.

“El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”, advirtió la entidad.

Además, el Colegio remarcó que estos episodios no son hechos aislados, sino que reflejan “ un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”. También reclamó mayor protección y recursos para los edificios judiciales, especialmente ante el impacto de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo.

En el cierre del comunicado, el Colegio provincial exhortó a los tres poderes del Estado a tomar medidas concretas y urgentes para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de la Justicia. “Es fundamental resguardar la independencia judicial y proteger a quienes integran el servicio de justicia”, concluyeron.

