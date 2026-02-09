Once provincias en alerta y qué día llegarían las lluvias a CABA: el tiempo este lunes 9 de febrero

NACIONALES

Once provincias están en alerta por tormentas y fuertes vientos en la Argentina, mientras la Ciudad de Buenos Aires espera un lunes caluroso y con cielo nublado. El panorama puede cambiar en las próximas horas, con la posible llegada de chaparrones a CABA y el Gran Buenos Aires.

Este lunes 9 de febrero transcurrirá con cielo mayormente nublado hasta la noche, cuando la luna se deje ver. Será otro día de calor, con una máxima de 31 grados y un ingrediente extra: fuertes vientos del norte al noroeste , con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La situación se mantendrá el martes, aunque con cielo apenas algo nublado en la mayor martes del día. La mínima será de 22 grados y la máxima, de 33 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será el día más caliente de la semana en el AMBA.

Después el panorama puede cambiar, ya que el miércoles asoma con probable caída de agua: hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de chaparrones durante la madrugada y primera hora de la mañana, acompañados de ráfagas del sur. Luego, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.

Entonces se registraría un segundo cambio . Esta vez, una leve caída en la temperatura, que durante varias jornadas se mantendría al margen de los 30 grados. El jueves el temómetro irá de 21 a 27 grados y el viernes, de 21 a 26. Para el fin de semana se espera la misma tónica: mañanas frescas (20 grados el sábado y 21 el domingo) y tardes agradables (picos de 26 y 27 grados, respectivamente). Y con presencia de nubes en el cielo.

Hay ocho provincias en alerta amarilla por tormentas este martes, todas en el centro y noroeste de la Argentina.

El área de cobertura afecta a casi todo Córdoba (salvo el sudeste), al centro y norte de San Luis, el sur de La Rioja y Catamarca, todo Tucumán, el sur de Santiago del Estero, el centro de Salta y todo Jujuy.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h", indicó el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, detalló el organismo.

También hay alerta amarilla por vientos fuertes en tres provincias patagónicas: el sudoeste de Chubut, el sur y oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Además, en Jujuy y una franja del norte de Salta hay alerta amarilla por calor extremo.

Fuente: Clarín