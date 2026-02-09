El hombre acusado de abusar de un chico de 13 años en Posadas ya había sido condenado por el mismo delito

Después de su detención, dieron a conocer que el hombre de 57 años acusado de abusar sexualmente de un chico de 13 en Posadas ya había sido condenado por el mismo delito en 2018.

El antecedente penal cobró relevancia luego de la denuncia que motivó la reapertura de un proceso, ya que la Justicia analiza las similitudes en el modo de captación y el uso de amenazas.

De acuerdo a lo que informó el medio Misiones Online sobre su causa anterior, Roberto P. contactó a un adolescente de 13 años entre 2015 y 2016 bajo la promesa de enseñarle un oficio . Después de generar un vínculo de confianza, los abusos ocurrieron de manera reiterada y durante varios meses en la casa del imputado.

Las actuaciones judiciales acreditaron que el hombre utilizó registros audiovisuales para intimidar a la víctima y evitar que denunciara los hechos.

El chico logró contar lo ocurrido a su madre . A partir de la denuncia, hubo allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos. Su contenido fue clave para la investigación.

En agosto de 2018, el acusado admitió su responsabilidad penal y accedió a un juicio abreviado ante el Tribunal Penal 2 de Posadas, donde fue condenado a seis años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal .

Luego de cumplir la pena, recuperó la libertad y retomó actividades comerciales. Sin embargo, en la última semana volvió a quedar bajo la lupa a raíz de una nueva denuncia presentada por la madre de otro adolescente de 13 años.

La nueva denuncia surgió después de que el chico, alentado por su primo, le contó a su familia lo que estaba viviendo. La madre denunció que el hombre se acercó a su hijo con la excusa de ofrecerle un trabajo para que pudiera juntar plata y comprarse un celular.

El acusado es dueño de un vivero en el Mercado Concentrador de Posadas , el cual fue desafectado a partir de la investigación.

“Le dije que no hace falta, que yo le compraba un teléfono, que íbamos a ver la manera, pero él quería tener su plata y entonces empezó a ayudarlo , que iban a armar muebles acá en casa”, le contó la mujer al diario local El Territorio .

La abuela de la víctima también reconoció el modus operandi del sospechoso: “ Mi nieto casi no trabajaba. Este señor lo llevaba a que le haga compañía en el local del Mercado Concentrador. Estaba ahí pocas horas”.

Según la denuncia, los abusos habrían comenzado en diciembre, se repitieron “más de diez veces” y ocurrieron en la casa del acusado, bajo la excusa de acercar al menor al trabajo.

En la tarde del jueves, la familia decidió enfrentar al agresor. Al verlos, habría intentado huir y romper su celular, pero fue reducido por los familiares y detenido por la Policía.

El teléfono fue secuestrado y será peritado por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos para determinar si contiene material de abuso sexual infantil .

La madre del chico relató que, cuando su hijo dejó de ir al comercio, el acusado le envío mensajes asegurándole que “necesitaba una figura paterna”.

Incluso, según denunció, el hombre habría utilizado cuentas falsas en redes sociales para intentar contactar a otros menores de edad en Posadas.

Días atrás, el chico fue sometido a estudios clínicos que confirmaron el abuso . Sin embargo, la familia reclamó que hasta el momento no recibieron asistencia psicológica oficial y están buscando ayuda de manera particular.

Fuente: TN