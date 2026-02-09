Extraditaron desde Bolivia al acusado de entregar casi una tonelada de droga a una banda narco en la Argentina

NACIONALES

Un ciudadano boliviano fue extraditado a la Argentina en los últimos días como parte de una investigación por narcotráfico. Es Roberto Zacarías Acuña , también identificado como Roberto Acuña Magne, acusado de haber sido el proveedor del “Clan Brizuela” , que intentó entrar al país más de 800 kilos de cocaína desde Bolivia.

Durante más de un año, su nombre apareció en escuchas telefónicas, seguimientos y cruces de llamadas. No estaba en los camiones ni en los puntos de acopio, pero era una pieza clave para los investigadores.

Zacarías estuvo prófugo, fue detenido en 2025 en Villazón y ahora fue trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia federal y ser juzgado por delitos vinculados al narcotráfico .

La causa es una de las más voluminosas de los últimos años sobre una estructura dedicada a la venta a gran escala, que fue desbaratada en marzo de 2024, cuando la Gendarmería interceptó un camión con casi una tonelada de cocaína escondida bajo una carga de zapallos y calabacines. En total, secuestraron 861,95 kilos.

Según el expediente, Zacarías cumplía el rol de proveedor de estupefacientes desde Bolivia . La droga entraba al país por pasos fronterizos de Jujuy y Salta , donde burlaba controles aduaneros mediante métodos que todavía no están completamente determinados. En algunos casos, siempre de acuerdo a la investigación, el traslado se habría realizado de manera personal o con la colaboración de familiares.

Una vez del lado argentino, la logística quedaba en manos del resto de la organización . Allí aparece el nombre de Rosa María Espinoza, alias “Mery” , señalada como el nexo operativo entre el proveedor y los responsables del transporte y la distribución. Era ella quien coordinaba entregas, pagos y contactos con los jefes de la banda que operaban en Córdoba y Buenos Aires.

Las escuchas telefónicas son una de las principales pruebas del expediente. En esas comunicaciones, los integrantes de la organización hablaban de la mercadería como cocaína de calidad “ cristal-laja” , identificada con el sello del “Delfín” , especialmente en su versión “verde”, considerada de mejor salida en el mercado ilegal. El valor de esa droga, según surge de la causa, rondaba entre 3.800 y 3.900 dólares el kilo puesta en Córdoba.

Desde la defensa de Zacarías plantean otra mirada. El abogado Fernando Madeo Facente aseguró a TN que en la investigación no hubo allanamientos positivos contra su defendido y que nunca se le secuestró droga.

Según sostuvo, la imputación se apoya principalmente en llamadas telefónicas y datos de geolocalización , pero no en pruebas directas de transporte o tenencia de estupefacientes.

En la última imputación concreta, a Zacarías se le atribuye un traslado frustrado de 12 kilos de cocaína , además de su presunta participación como proveedor habitual de la organización.

El caso salió a la luz el 24 de marzo de 2024, cuando la Gendarmería Nacional interceptó un camión en Rosario de la Frontera , en Salta, a la altura del puesto fijo “El Naranjo”. El vehículo transportaba zapallos y calabacines, pero debajo de esa carga legal había 31 bultos con ladrillos de cocaína.

Ese operativo fue el punto de quiebre de una investigación que había empezado en Córdoba y permitió reconstruir el funcionamiento de la banda, el ingreso de la droga desde Bolivia, el acopio en localidades del norte como Orán, Pampa Blanca y Puesto Viejo , y el posterior traslado hacia los grandes centros urbanos.

Por esta causa ya fueron condenados varios integrantes del denominado “Clan Brizuela” . Entre ellos, Juan Carlos “Sieto” Brizuela , considerado uno de los líderes; Rosa María Espinoza , como organizadora y nexo estratégico; choferes , reclutadores de transportistas, responsables de la seguridad de la droga y “punteros” que realizaban tareas de vigilancia en las rutas para alertar sobre controles.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal N°1 de Córdoba y de la Fiscalía Federal N° 3 , con un trabajo central de la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” de Gendarmería, que realizó las escuchas, seguimientos y tareas de campo. También intervinieron peritos de la Policía Federal para los análisis químicos de la droga.

Con la llegada de Zacarías a la Argentina, el tribunal podrá avanzar en la definición de su situación procesal . La acusación lo ubica como la fuente de abastecimiento extranjera de una organización que intentó mover casi una tonelada de cocaína dentro del país.

Fuente: TN