Omar Bielsa, experto en limpieza: “Es un error usar suavizante de ropa para lavar toallas con mal olor”

El experto en limpieza, Omar Bielsa , explica sus diferentes trucos para evitar el mal olor en algunas prendas que tienen tendencia a acumularlo y en algunos puntos termina siendo imposible de quitar. Este puede ser el caso de las toallas .

El español asegura que hay algunos trucos sencillos que se pueden seguir para que no pase esto, como por ejemplo usar suavizante al lavarlas . Aunque suene un poco difícil de creer, este es uno de los errores más comunes que llevan al mal olor.

Tanto las toallas chicas y grandes como la ropa deportiva presentan la gran dificultad de que en muchas ocasiones persisten sus olores a pesar de haberlos lavado con un buen detergente y usado perfumes posteriormente.

Esto se debe a que, en esos casos, las bacterias ya se han acumulado en los tejidos. Estas prendas son particulares porque, en el caso de las toallas se suelen usar para limpiarse y secarse , pasándose por todas las partes del cuerpo, y la ropa deportiva por la actividad física que nos hace traspirar constantemente.

El experto en limpieza, Omar Bielsa, tiene algunos trucos que pueden ser útiles para que esto no ocurra. El español es un influencer muy conocido que comparte consejos a través de videos en sus redes sociales para ayudar a la gente.

Uno de los consejos que puede ser el más extraño tiene que ver con el uso de suavizante. Bielsa asegura que este, aunque en la creencia popular les da un mejor perfume y suavidad, para este tipo de prendas, termina favoreciendo la retención de humedad y el mal olor.

La acumulación de humedad es la causa más normal del mal olor en las toallas, ya que estas suelen estar varios días colgadas en ambientes poco ventilados y mojándose constantemente cuando nos secamos las manos o la cara.

El experto en limpieza también aclara que hay otros pasos a seguir luego del lavado para evitar los malos olores. La no utilización del suavizante puede ser una parte importante, aunque si no se realizan los otros puntos del proceso, difícilmente se solucione el problema.

Lo primero que hay que tener en claro es cada cuánto se deben lavar las toallas. El consejo más seguido es que las que se utilizan para secarse luego de la ducha deben lavarse cada 3 o 4 usos, y las de mano cada dos o tres días . Esto puede variar dependiendo de la ventilación del espacio o la cantidad de uso.

Después, al lavarse, es necesario seguir algunos pasos sencillos para evitar este problema de raíz. Lo primero es que, al terminar de funcionar el lavarropas , no se deje la toalla dentro del tambor por mucho tiempo.

Luego, al retirarlas húmedas del artefacto, hay que sacudirlas un poco para sacarles algo de humedad y extenderlas correctamente hasta que se sequen. Esta parte es de vital importancia realizarla al aire libre o en un espacio con muy buena ventilación.

Pero si las toallas ya fueron afectadas con este problema y uno empieza a sentir ese olor a humedad cuando están recién lavadas, hay una solución para esto, que es agregar en el lavarropas, cuando las colocamos, dos cucharas de un producto desinfectante textil , que puede matar el 99,9% de las baterías, y puede eliminar las partículas adheridas a los tejidos.

Este sería el paso a realizar si con los consejos anteriores de Bielsa uno no puede solucionar el problema, pero lo ideal es que primero se prueben los procesos menos agresivos y se cuiden las toallas desde el día uno.

