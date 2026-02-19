Nuevo DNI: cuáles son las modificaciones y quiénes tienen que renovarlo

NACIONALES

El Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino tiene cambios en 2026. El Gobierno, a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y los registros civiles provinciales, puso en marcha un formato renovado que busca reforzar la protección de los datos y dificultar el fraude.

El nuevo DNI argentino es una tarjeta de policarbonato multicapas , con un chip sin contacto y grabado láser . Todo el diseño está alineado con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU.

Entre las novedades más importantes, se destacan:

En el anverso aparecen la foto frontal, el escudo nacional, la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, nombre y apellido, sexo, número de DNI, fechas de emisión y vencimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Para menores de cinco años, la firma corresponde al representante legal.

Además, se suma un DNI provisorio “0 Año” para recién nacidos con problemas de salud, válido solo en el país y limitado a los datos biográficos y filiatorios.

El documento para personas extranjeras mantiene el formato y las características técnicas, pero agrega información sobre país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización.

Los documentos expedidos en el formato anterior siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento . No hace falta salir a renovarlo, ya que la transición es progresiva y solo se emite el nuevo formato cuando se tramita una renovación o actualización .

El cambio se va dando a medida que la gente gestiona un nuevo ejemplar, y mientras tanto se sigue usando el stock de insumos previos.

La normativa establece situaciones concretas en las que hay que gestionar la renovación o un nuevo ejemplar:

El trámite es presencial en registros civiles, centros de documentación RENAPER o puntos habilitados. Hay que llevar el DNI anterior y la documentación que acredite identidad. Para menores, la presencia y firma del representante legal es obligatoria.

Las personas extranjeras residentes deben renovar bajo las mismas condiciones, con el formato actualizado que incluye datos sobre nacionalidad y situación migratoria. Los excombatientes de Malvinas mantienen la leyenda de reconocimiento en el nuevo diseño.

El RENAPER y los registros civiles provinciales habilitaron canales digitales para pedir turno y evitar demoras. El trámite se puede gestionar:

Al solicitar el turno, se genera una constancia que hay que imprimir o guardar en el celular. El día asignado, es obligatorio presentarse con esa constancia y la documentación requerida: DNI anterior, partida de nacimiento, denuncia policial (en caso de robo o pérdida) o documentación judicial para cambios de identidad.

Durante la cita, se toman los datos biométricos : foto, firma y huellas digitales. El solicitante recibe una constancia con un número de identificación para seguir el envío del nuevo documento, que puede llegar al domicilio o retirarse en la oficina donde se hizo el trámite.

El sistema de turnos tiene cupos diarios limitados, por lo que se recomienda anticipar la solicitud. La modalidad de atención puede variar según la provincia, así que conviene consultar previamente en la web oficial o en la app Mi Argentina.

El valor del trámite depende del tipo de gestión, la urgencia y la condición del solicitante. El RENAPER fijó un cuadro tarifario diferenciado para argentinos y extranjeros residentes.

Para personas extranjeras con residencia:

El trámite se puede hacer en centros de documentación , registros civiles , sedes comunales o puntos móviles habilitados. Hay que llevar el DNI anterior y la documentación que corresponda según el motivo del trámite.

Para menores, es obligatoria la presencia del representante legal y la partida de nacimiento. En caso de robo o pérdida, hay que presentar la denuncia policial.

Al finalizar, se entrega una constancia con un número para hacer el seguimiento del envío del nuevo DNI. El documento puede llegar al domicilio declarado o retirarse en la oficina donde se inició el trámite, según la modalidad elegida.

Fuente: TN