Nueva campaña de prevención: habrá preservativos gratuitos en locales nocturnos

MADARIAGA





La Secretaría de Salud anunció una nueva estrategia de prevención que busca fomentar el cuidado de la salud sexual entre los jóvenes. A partir del próximo fin de semana, los principales locales de esparcimiento nocturno de la ciudad contarán con dispensadores de preservativos de distribución gratuita.





Hasta el momento, estos insumos se centralizaban únicamente en el Hospital y en los CAPS de los barrios. Con esta medida, el municipio busca llevar el recurso directamente a los espacios de socialización.





Desde el área de Salud destacaron que esta iniciativa es un paso clave para facilitar el cuidado personal. "Creemos que será una estrategia positiva acercar a los jóvenes los insumos que hasta hoy solo estaban disponibles en instituciones sanitarias".





El objetivo central es que la comunidad incorpore el hábito del autocuidado como una herramienta cotidiana. "Alentamos a que todas las personas tengan siempre un preservativo a mano y, de este modo, construyamos un futuro libre de enfermedades", remarcaron.





Los preservativos estarán disponibles en los siguientes puntos: Brothers, La Cervecería, Sr. Bandurria y El León.





Si bien el acceso será libre y gratuito, las autoridades hicieron hincapié en el uso responsable del recurso. El éxito de la campaña dependerá de que los insumos lleguen a quienes realmente los necesitan, garantizando que el stock se mantenga disponible durante toda la jornada nocturna.