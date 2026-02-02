MADARIAGA: Música coral al aire libre: vuelve “Tardecitas del Museo” con dos elencos locales

MADARIAGA





Este miércoles 4 de febrero, el ciclo cultural “Tardecitas del Museo” ofrecerá una nueva edición con una propuesta musical destacada en el Museo Histórico del Tuyú, en General Madariaga. La actividad comenzará a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, y estará protagonizada por el Taller de Canto Colectivo “La Paloma” y el Coro Municipal, ambos bajo la dirección de la Lic. Celeste Durando.





La iniciativa, ya convertida en un clásico del verano madariaguense, invita a vecinos y turistas a disfrutar de una velada artística al aire libre, en el patio del museo, combinando calidad musical y un entorno patrimonial emblemático de la ciudad.





El Taller “La Paloma”, una propuesta con identidad propia





La apertura de la noche estará a cargo del Taller de Canto Colectivo “La Paloma”, un proyecto que nació en 2018 y que, además de lo musical, se consolidó como un espacio de contención, encuentro y sororidad. Integrado actualmente por 16 mujeres, el grupo ha recorrido distintos escenarios de la región, con presentaciones en ciudades como Mar del Plata, Lavalle, Balcarce y Villa Gesell.





Para esta presentación, el repertorio incluirá:

Manos de mujeres

María va

Manuelita

Alfonsina

Prohibido prohibir

Inconsciente colectivo (bis)





El Coro Municipal, emblema cultural de Madariaga





En la segunda parte del encuentro será el turno del Coro Municipal de General Madariaga, un cuerpo estable con una extensa trayectoria representando a la ciudad en encuentros corales de toda la región. Desde 2025, el coro es dirigido por la Lic. Celeste Durando, continuando con el objetivo de acercar a la comunidad arreglos corales complejos y composiciones de alto valor artístico.





El repertorio previsto para la noche es el siguiente:

Hanacpachap

Digo la mazamorra

Se equivocó la paloma

En los surcos

Si Buenos Aires no fuera así

Trabajos de la viña (bis)





La cita será este miércoles a las 20 horas en el Museo Histórico del Tuyú, ubicado en Martínez Guerrero 1649, con acceso libre y gratuito para todo público. Una propuesta ideal para disfrutar de la música coral y la cultura local en una noche de verano.