Neil deGrasse Tyson, astrofísico: “El primer billonario del mundo será la persona que explote los asteroides”

NACIONALES

La minería de asteroides podría ser el camino para convertirse en el primer billonario de la historia . Así lo pronosticó hace una década el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson , que remarcó el inmenso potencial del aprovechamiento de los recursos espaciales .

Neil deGrasse Tyson , director del Planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio, pronosticó en 2015 en una entrevista con CNBC que “El primer billonario que existirá será quien explote los recursos naturales de los asteroides” .

“Existe un vasto universo de energía y recursos ilimitados. Observo las guerras que se libran por el acceso a los recursos. Eso podría ser cosa del pasado, una vez que el espacio se convierta en nuestro patio trasero”, agregó.

Hasta el momento, ninguna persona logró acumular un patrimonio superior a un billón de dólares (1.000.000.000.000) . De acuerdo al ranking de Forbes, Elon Musk se convirtió en febrero de 2026 en el primero en alcanzar una fortuna de US$800.000 millones , con una estimación de US$854.000 millones.

De esa manera, el dueño de SpaceX, Tesla y la red social X (ex Twitter) es quien se encuentra más cerca llegar al billón de dólares. En el segundo lugar aparece Larry Page, cofundador de Google , con una cifra mucho menor a la de Musk: US$277.000 millones.

La minería de asteroides se refiere a la extracción de recursos espaciales , es decir, a obtener materiales valiosos de cuerpos como la Luna, Marte o asteroides, para traerlos a la Tierra y luego venderlos. De acuerdo al Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el interés está puesto en oxígeno, agua y metales .

En el caso de los asteroides, el interés no pasa tanto por oro o diamantes, sino por recursos que tengan una utilidad directa en operaciones espaciales . Según la NASA , se busca extraer agua, oxígeno y otros insumos que permitan mantener la vida humana en el espacio sin tener que sacar recursos de la Tierra, para evitar los costos de la logística y permitir misiones más extensas.

AstroForge , una startup estadounidense enfocada en minería de asteroides , anunció que su misión Odin fue lanzada el 26 de febrero de 2025 . Su objetivo es capturar imágenes del asteroide 2022 OB5 , como trabajo previo de cara a futuras misiones de extracción.

La compañía detalla que la nave de Odin tiene un peso aproximado de 105 kilogramos y está equipada con “tecnología avanzada de imágenes” , justamente para obtener información visual de alta definición.

La idea es que Odin le haga un sobrevuelo por 2022 OB5 para evaluar si es “minable”. Este asteroide podría medir hasta 100 metros de diámetro y podría ser metálico. En caso de que cumpliera con los requisitos, se prepararía la siguiente misión, llamada Vestri, con la intención de aterrizar y comenzar con la extracción de metales, especialmente platino .

Estados Unidos y Luxemburgo firmaron un acuerdo marco para cooperar en la exploración de recursos espaciales con fines pacíficos , según informó el Gobierno luxemburgués en un comunicado del 13 de diciembre de 2024 .

Se trata de un pacto de diez años orientado a la colaboración entre ambos países en la exploración y uso de recursos espaciales . En específico, se establece un marco legal que facilite proyectos científicos y tecnológicos conjuntos.

Fuente: TN