Un paseador de perros encontró a un hombre muerto en un parque de Saavedra: tenía una puñalada en el pecho

Un paseador de perros encontró este martes a la mañana a un hombre muerto en el Parque Carlos Mugica del barrio de Saavedra con un cuchillo clavado en el pecho. Los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo su muerte dado que no presentaba signos de defensa.

Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que el hombre que paseaba a los perros se topó con el cuerpo del fallecido alrededor de las 7:30 y decidió llamar de inmediato al 911 para denunciar el hecho.

Una vez que llegó al lugar, el personal del SAME constató la muerte del hombre, quien presuntamente recibió una puñalada en el pecho. La víctima (identificada como C.A.T. de 63 años) tenía un arma blanca clavada en el pecho.

En principio, la primera hipótesis que comenzaron a trabajar los investigadores apuntaba a que se habría tratado de una pelea entre dos personas en situación de calle. Pero luego, esa versión comenzó a diluirse con la toma de testimonios a vecinos y personas que pasaban por el parque durante la madrugada.

La investigación quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con el apoyo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.

En ese marco, las primeras conjeturas de los investigadores no descartaban otras opciones. “El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso.

El lugar donde se produjo el hallazgo se encuentra vallado y fuerzas policiales trabajan para recabar más detalles sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los investigadores intentan localizar a familiares del fallecido.

Dos personas en situación de calle aseguraron haberlo visto caminando por el parque en horas de la madrugada, entre las 0 y las 2 de este martes.

"Primero pensé que estaba durmiendo", aseguraron otros testigo de la zona en diálogo con América. Además, mencionaron que estaba bien vestido : con camisa, pantalón y zapatos.

El parque Mugica, ubicado en la comuna 12 que comprende a los barrios de Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon y Coghlan, es un predio arbolado de más de 50 mil metros cuadrados ubicado entre las calles Alberto Gerchunoff, Rogelio Yrurtia y Carlos E. Pellegrini, a pocas cuadras de la General Paz.

