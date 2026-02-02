Músicos Emergentes: Una travesía en bicicleta por un sueño

De Lincoln a Pinamar: la promesa de dos artistas que buscan triunfar.
Gonzalo Barbero, mejor conocido como "Chofer",
y su amigo Lucas Romagnano, "El Lobo", emprendieron una
travesía impulsados por una promesa: alcanzar el éxito en la música. Ambos,
oriundos de Lincoln y cantantes de cumbia, han estado lanzando canciones en
diversas plataformas digitales de la mano del productor Nicolás Valdi.
En su paso por General Madariaga, Gonzalo
compartió que, tras haber pasado el Año Nuevo en Pinamar y regresar a su ciudad
natal, decidió volver a la costa, pero esta vez de una manera diferente: en
bicicleta. Por su parte, Lucas se unió a la aventura pedaleando desde el Gran
Buenos Aires. Aunque recorrieron distancias distintas, ambos coincidieron en su
llegada el día viernes por la tarde al "Pago Gaucho".
Lo primero que captó su atención al ingresar por la
Ruta 56 fue el imponente Cristo Redentor que da la bienvenida a los visitantes.
Durante su estancia, recorrieron la ciudad, visitaron comercios locales e
incluso se fotografiaron con seguidores que seguían su viaje minuto a minuto a
través de las redes sociales.
Antes de partir, aprovecharon el entorno para
grabar un Reel de su éxito "Típica Argentina", luciendo
ponchos, boinas, guitarra criolla y bombo. Tras pasar la noche en la localidad,
el sábado después del mediodía continuaron su marcha hacia Pinamar para cumplir
finalmente su promesa.
Los artistas expresaron su profundo agradecimiento al pueblo de Madariaga por la hospitalidad y el apoyo recibido: "Que la gente esté pendiente de nosotros nos llena de orgullo; para nosotros significa mucho", señalaron.
¿Dónde
encontrarlos?
Si quieres seguir de cerca su carrera, puedes
encontrarlos en Instagram y Facebook como:
- @choferrr13
- @elloboromagnano
