Músicos Emergentes: Una travesía en bicicleta por un sueño

MADARIAGA

De Lincoln a Pinamar: la promesa de dos artistas que buscan triunfar.





Gonzalo Barbero, mejor conocido como "Chofer", y su amigo Lucas Romagnano, "El Lobo", emprendieron una travesía impulsados por una promesa: alcanzar el éxito en la música. Ambos, oriundos de Lincoln y cantantes de cumbia, han estado lanzando canciones en diversas plataformas digitales de la mano del productor Nicolás Valdi.





En su paso por General Madariaga, Gonzalo compartió que, tras haber pasado el Año Nuevo en Pinamar y regresar a su ciudad natal, decidió volver a la costa, pero esta vez de una manera diferente: en bicicleta. Por su parte, Lucas se unió a la aventura pedaleando desde el Gran Buenos Aires. Aunque recorrieron distancias distintas, ambos coincidieron en su llegada el día viernes por la tarde al "Pago Gaucho".





Lo primero que captó su atención al ingresar por la Ruta 56 fue el imponente Cristo Redentor que da la bienvenida a los visitantes. Durante su estancia, recorrieron la ciudad, visitaron comercios locales e incluso se fotografiaron con seguidores que seguían su viaje minuto a minuto a través de las redes sociales.





Antes de partir, aprovecharon el entorno para grabar un Reel de su éxito "Típica Argentina", luciendo ponchos, boinas, guitarra criolla y bombo. Tras pasar la noche en la localidad, el sábado después del mediodía continuaron su marcha hacia Pinamar para cumplir finalmente su promesa.





Los artistas expresaron su profundo agradecimiento al pueblo de Madariaga por la hospitalidad y el apoyo recibido: "Que la gente esté pendiente de nosotros nos llena de orgullo; para nosotros significa mucho", señalaron.





