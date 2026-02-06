Murió un trabajador rural aplastado por un tractor en un campo

NACIONALES





Un trabajador, de 70 años, murió mientras se encontraba realizando sus tareas agrícolas, en una finca de Mendoza, donde conducía un tractor y tuvo un accidente trágico. La información preliminar da cuenta de que la víctima cayó hacia un barranco y encima de él la pesada maquinaria.

Como consecuencia, el hombre recibió heridas graves que le arrebataron la vida. Testigos indicaron que luego del estruendo, vecinos de la finca llamaron al 911 para pedir ayuda.

Fue así que a los pocos minutos llegaron al lugar personal de la Policía de Mendoza y médicos del SEC, Servicio Coordinado de Emergencias.

Una vez en el interior de la propiedad ubicada en calle Lamadrid, en el departamento Maipú, procedieron a revisar al trabajador de unos 70 años de edad, pero solo pudieron constatar que ya se encontraba sin vida.

La Oficina Fiscal del área correspondiente dio precisas instrucciones a personal de Policía Científica para que peritara el lugar de la tragedia.

Asimismo, miembros del Cuerpo Médico Forense procedieron a retirar los restos de la víctima para practicarle los exámenes de rigor.



